〈南部〉參與式預算 〈議題型反應冷〉改推地區型

2017-11-13

市民冷感 投票率相當低

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高市府去年首度舉辦議題型參與式預算案，但市民冷感，投票率相當低；今年則改推地區型參與式預算，選定前鎮區為示範區，將從本週起跑，研考會呼籲前鎮居民踴躍參與，一起討論選出在地最需要的施政項目。

高雄市研考會去年與中山大學公共事務管理研究所合作，首度舉辦議題型參與式預算案，針對「高齡者」、「婦女」兩大議題投票，年滿十六歲就可領票，但市民反應冷淡，全市總共只有五二八人投票，投票率約僅萬分之二、三。

不過，市府去年十月也曾嘗試舉辦一場社區型參與式預算─濱線文化廊道，結果哈瑪星居民共有五○二人出來投票，投票率超過三％，相較已辦過六年參與式預算的美國芝加哥、投票率也只不過三．八％，高雄市算是不錯的成績了。當時得票最高的監視器普檢、劃設停車線優化用路空間等，市府都已陸續實施。

有鑑於此，研考會今年改推地區型參與式預算，名稱訂為「公民參與區政建設計畫」，並以前鎮區為示範區。

前鎮當示範區 本週起跑

研考會主委劉進興表示，前鎮區公民參與區政建設計畫，把前鎮區五大部落劃分為南、北兩區，將從十一月十七日（週五）起，每區各舉辦三場次工作坊，透過專業講師帶領與分組討論，協助居民提出可行方案。

預計每部落提出三個方案，再經由全區公開投票，選出每部落最高得票方案，每案以二十萬元為上限，由市府納入規劃執行。

前鎮區長王昌文說，只要年滿十六歲，關心前鎮區在地公共事務的市民，都可免費報名參加工作坊，除了可學習公民參與操作機制，也盼能提出改善社區的創意方案。詳細時間場次可上「高雄的事、你我的事」臉書粉絲團查詢。