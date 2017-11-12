〈北部〉巴宰族過新年 走鏢跑出健康

2017-11-12

千餘族人齊聚 邀其他族群同樂

〔記者張勳騰／苗栗報導〕來自全國各地一千多位巴宰族人，昨天齊聚苗栗縣三義鄉鯉魚國小，參與傳統走鏢、牽田等活動，並邀請泰雅族、賽夏族及客家人等多元族群共舞，大家心手相連，歡慶新年；當地的鯉魚國小學生身穿巴宰族傳統服飾表演大會舞，傳承巴宰族文化。

苗栗縣巴宰族群協會理事長潘英琦說，巴宰族屬平埔族之一支，主群分布台中市后里、神岡區、南投縣埔里、新北市三重區、苗栗縣三義鄉鯉魚潭村等地，全國約八千人。

巴宰族過新年已連續舉辦十五年，在巴宰族文化聚會所展出巴宰族的古文物及漁獵器具等，現場也展示古早漁具，讓年輕一代了解巴宰族歷史。

潘英琦指出，巴宰族過新年有「走鏢」、「銅鑼舞」、「牽田」等三項特有民族藝術文化，走鏢為現在的跑步、馬拉松運動，主要是鍛鍊強壯體魄，是英雄與光榮的表徵。

跳銅鑼舞是一人攜銅鑼帶頭並敲打，鑼聲音調極為激進興奮，其他族人則緊跟在後跳舞，舞者以豐收以及勝利者之心情與姿態，跳出興奮驕傲狂歡之舞姿，深富意義。中后豐社區大學也組團參與，他們跳著銅鑼舞進場，吸引目光。

走鏢的得獎錦旗，以巴宰族傳統服飾的紋路設計而成，相當有特色，走鏢結果由當地四十一歲的朱瑞欽奪得冠軍，高興地揮舞冠軍旗。

學童跳大會舞 傳承文化

三義鯉魚潭社區內有不少巴宰族後裔，社區內的鯉魚國小學生，昨身穿巴宰族傳統服飾表演大會舞，讓巴宰族文化永續傳承。

重頭戲是所有與會老老少少，圍成大圓圈一起進行「牽田」祭祖儀式，族人手牽手、心連心，為傳承巴宰族文化盡心力，相約明年再見。