〈中部〉12輛服務逾12萬人 身障族搭小黃叫苦

2017-11-11

〔記者黃鐘山／台中報導〕交通部推廣無障礙計程車，但市議員蔡雅玲、謝志忠和張玉嬿發現，全市僅十二輛，身障族陳情很難叫得到車，連預約都客滿，昨天要求市府提高補助誘因、充實網站資訊。交通局長王義川說，將研擬補助辦法增加數量，提升服務。

蔡雅玲表示，交通部最高補助無障礙計程車每輛四十萬元，台北市目前有二百輛以上，台中市身障人口超過十二萬人，卻只有十二輛無障礙計程車，數量遠不足以服務身障人士，實際上網查詢無障礙計程車相關資訊，也不如北市那麼流暢。

議員籲增加車輛、充實預約網站

她又說，有身障朋友反映，預約無障礙計程車數次想外出買菜，卻很難叫到車，因為無障礙計程車也能載送一般乘客，當身障者預約叫車時只能依序排隊，市府應該想辦法增加車輛數，並充實網站資訊便利預約。

張玉嬿、謝志忠也說，考量無障礙計程車的價格、油耗和服務等成本，應給業者足夠的報酬率，多數司機考量收入問題，加入意願不高，建議市府給業者更多的補助，多載一個身障者或老人就給獎勵金，提高誘因來吸引運將投入。

王義川表示，身障乘客上下車服務需要時間較長，又是正常收費，等於成本高收益少，難免影響車隊申請意願；依據每月提供的報表，車隊對行動不便者的服務量已達五十％。

王義川說，參考其他縣市資訊規劃，除加強網站資訊提供外，也將研議補貼政策，讓顧客端付出同樣的價格，由政府編經費來增加業者收入，將積極爭取交通部補助，提升無障礙計程車服務，照顧行動不便者外出需求。