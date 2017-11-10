〈北部〉花市、吉安登記公幼僅半數錄取 家長怨太少

2017-11-10

縣府：4年內只能再多135人

〔記者花孟璟／花蓮報導〕縣府補助就讀公幼中班、大班「免學費」，花蓮市、吉安鄉今年暑假公立幼兒園招生六百八十五個名額，但登記報名人數有一千二百四十三人，家長全往公立幼兒園擠，還抱怨「公幼名額太少」。縣議員黃振富昨在議會建議，縣府教育處應重視、並適時增加名額；但私幼業者則說，花蓮公幼私幼比已七比三，與其增班不如增加對私幼的補助，也給學生不同的學習選擇。

花蓮縣教育處表示，招生名額增加等於師資也要增加，且因幼兒教育法對於幼兒園設施、空間有嚴格規定，導致校舍空間也不足，四年內最多只能再加收一百卅五人。

縣議員黃振富昨在議會的縣長施政報告的交流時間提出意見，他說，吉安鄉九所公幼今年錄取名額二百四十七人，但登記就讀的幼兒人數有三百六十九人，平均有三十三％無法如願就讀公幼；花蓮市情況更嚴重，包括市立幼兒園等十二家公幼，有八百四十七人登記就讀，錄取四百一十五人，落空率五十三％。總計花蓮、吉安共一千二百四十三名幼兒登記公幼，僅六百六十二名錄取，五百八十一人得轉讀私幼。

黃振富認為，這代表花蓮市、吉安鄉的公幼招生人數，不足以容納家長需求。他建議，如重點學校因空間不足無法增班，也能在附近學校利用閒置的教室空間予以增班、增額。

私幼：拚不過公幼免學費

劉姓家長說，他家小孩就讀私幼大班，雖然縣府針對就讀私幼的家長補助一學期一萬五千元，但學校還是會酌收教材、點心等費用，加起來還是要付一萬多元，但就讀花蓮公幼中、大班是免學費，當然還是進公幼省錢！

私幼業者也有話說。身兼私幼業者的縣議員游淑貞說，目前花蓮公幼、私幼比達七比三，遠高於全國平均公私幼比三比七，教育部去年的目標還是「四年內拉近到四比六」，若公幼還要再增班「花蓮私幼乾脆全關門好了」。她無奈地說，雖然縣府有補助就讀私幼的家長一學期一萬五到三萬元補助（依家境），平均一個月才三千元，因每班最多十五生，一個月獲補助四萬五千元，扣掉老師薪水三萬元，已剩沒多少錢，教材、點心等雜費還是需要向家長收費，如此怎麼拚得過公幼免學費？