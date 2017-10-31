〈中部〉（嘉縣）義竹公所財政課長 為困窘鄉庫生財

2017-10-31

〔記者林宜樟／嘉縣報導〕嘉義縣義竹鄉公所財政課長鄭方元國中畢業後，曾跑船、擺地攤，通過普通檢定考試及國考後擔任公務員，到空中大學進修法律課程，瞭解財源重要性，三年多前升任課長「就是要為公所找出錢」，利用Google街景、空照圖及現場查訪，清查鄉有散處全國各地的閒置土地，查出在高市有土地遭占用，經多次奔波，接獲民代「關心」，仍向占用人追繳四十萬餘元不當得利補償金，並收取每年約十萬元使用補償金，為公所開拓財源，獲選今年嘉縣廉潔楷模。

鄭方元勤奮清查外縣市捐地

鄭方元說，早期有民眾捐贈道路用地給鄉公所來節稅，後來土地重劃又變成建地，公所在花蓮縣、台北市、新北市、台南市及高雄市等地共有八十筆土地，路途遙遠，現勘不易，多年來僅列冊清點。

對占用戶追繳不當得利補償

但他認為，當財政課長必須為公所找財源，積少成多，所以多管道清查彙整鄉有外縣市閒置土地情形，結果發現高市鳳山區有兩筆土地被民眾架設停車棚或堆放雜物，有三筆土地被蓋上房屋，他多次實訪，引起占用戶納悶「怎麼可能有義竹鄉的公務員來查」？也有民代關注此事，但他以國有財產法、嘉義縣縣有財產管理自治條例等規定，對占用戶追繳五年不當得利補償金並收取使用補償金，占用蓋屋者爭取協商以三百餘萬元購買土地，可能為公所再添收入。

義竹鄉長顏蔡淑惠說，公所歲入僅一‧七三億元，財政窘迫，鄭方元除妥善利用閒置土地，還規劃垃圾掩埋場設置太陽能板，一年可收取回饋金三百萬元，為窮公所爭取財源；縣府政風處長陳昭孔說，鄭方元勇於任事，增加公庫收入，足為公務員表率。