〈北部〉關西塞車有解 「國三」服務區便道成捷徑

2017-10-25

鎮代會爭取拓寬 作為交流道東側匝道

〔記者黃美珠／關西報導〕新竹縣關西鎮近年假日飽受國道三號車流湧入的塞車之苦，鎮代會爭取拓寬關西服務區西南側現有公務便道，作為關西交流道東側聯外匝道，限制僅供南來北往的自小客車行走，直接打通國道三號和省道台三線之間，紓解塞車問題。代表會主席劉德樑說，近日將向縣府陳情，請求可行性評估。

縣府工務處養護科表示，今年三、四月，因應關西交通困境，向中央提報「生活圈道路計畫交通滾動式檢討」，爭取六百萬研究、評估如何解決。該計畫如果順利，可望十一月底有眉目，屆時可將關西鎮代會所提東側匝道開闢的可行性一併納入評估。

縣府願納入評估 高公局指車道縮才塞

鎮代會主席劉德樑說，關西非常需要外環道解決市區每到假日就塞的問題，目前東安里上三屯地區，長約四百公尺、寬三公尺，僅供作為關西服務區員工騎車通行的公務便道，若能拓寬為八公尺的雙向單線匝道，限制只有自小客車可經此直接往來國道三號和省道台三線之間，初步評估不含用地徵收大約需要五千萬元。

高公局日前回覆，關西市區塞車主因在交流道以一一八號縣道為連絡道，兩端都是雙向四車道配置，一到關西縮減成雙向雙車道，形成瓶頸。

劉德樑說，雖然高公局在國道三號龍潭收費站站區規劃設置「高原交流道」，但就算未來完工，也只能移轉龍潭到關西交流道之間十五％的車流。

由於從相關規定發現，申設或開放服務區聯外道路的權責在服務區所在縣市政府。近日將行文向縣府陳情，希望縣府評估增設關西服務區東側聯外匝道。