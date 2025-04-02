「750之亂」322人繳費 NCC：已啟動退費作業

NCC代理主委陳崇樹今日赴立法院交通委員會備詢表示，目前已經啟動退費作業程序，會陸續聯絡進口人並儘速退費，相關收費標準也朝向免徵討論。（記者王藝菘攝）

2025/04/02 10:08

〔記者林志怡／台北報導〕國家通訊傳播委員會（NCC）日前公布第二級電信管制射頻器材輸入收費新規，不論件數，只要郵寄輸入就要收費750元，引起民眾不滿而宣布停徵1年，但已有322人繳費。NCC代理主委陳崇樹今日指出，目前已經啟動退費作業程序，會陸續聯絡進口人並儘速退費，相關收費標準也朝向免徵討論。

NCC自2月5日起對藍牙、Wifi等第二級電信管制射頻器材輸入實施收費新規，只要通過郵寄進口相關器材，每案就要收取750元審查費用，雖NCC數日後即宣布停徵1年，但2月5日新制上路至2月10日期間，仍有322人已經繳費。

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對於相關規定，立法院交通委員會今日審議「電信管理業務規費收費標準第14條條文」等，並新增「自用第二級電信管制射頻器材輸入核准審查費」、「第一級電信管制射頻器材使用計畫審查費」、「電信管制射頻器材進口核准證展期審查費」、「電信管制射頻器材封存費及電信管制射頻器材監毀費」。

針對「自用第二級電信管制射頻器材輸入核准審查費」，陳崇樹說，經財政部同意，目前已停徵1年，現已啟動退費作業程序，將陸續聯繫進口人確認相關資料，儘速退費，也規劃在1年內檢討相關法規並完成修正作業。

國民黨立委洪孟楷詢答時詢問，目前「自用第二級電信管制射頻器材輸入核准審查費」修正方向為何？陳崇樹回應，會往合理、妥善的方向進行，並朝向最大主流民意「免徵」討論，也希望免徵的1年內能完成相關修正，若未能如期完成，會向財政部申請繼續停徵。

洪孟楷追問，當初討論收費750元審查費時，是否估算可增加的收入內容？陳崇樹表示，相關調整都有對外徵詢意見，並落實各項程序，並以1年2萬餘件、每件750元估計，而目前每年申請輸入的數量還在增加。

但洪孟楷認為，預算審查時，NCC歲入中的審查費用項目增加1000萬元，如果1年申請件數繼續攀升到4萬餘件，相關歲入可能增加到2000萬元以上，相關收費重點在於是否公平，不該讓民眾覺得政府在搶錢。

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