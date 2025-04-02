國民黨聲援區桂芝 何志勇：公文稱「中華人民共和國」已違憲違法

國民黨文傳會副主委何志勇。（圖片來自何志勇臉書）

2025/04/02 10:06

〔記者施曉光／台北報導〕台北市北一女中教師區桂芝日前接受中國央視訪問相關談話引發爭議後，校長陳智源公告明令禁止教職員工接受「中華人民共和國」所屬官方媒體採訪；國民黨文傳會副主委何志勇今日質疑，校方已經違反「中華民國憲法增修條文」以及「兩岸人民關係條例」規定，是為賴清德總統的「新兩國論」背書。

「子曰：『政者，正也。子帥以正孰敢不正。』」何志勇援引「論語」強調，如今在台灣，本該為人師表的公立學校校長，無視中華民國憲法與法律，呼應賴總統的「新兩國論」，「豈能不心痛」！

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何志勇表示，兩岸關係緊張，要求公立學校教師不接受中共官媒採訪，避免政治操作，他沒有意見，但公立學校校長發公文以「中華人民共和國」稱呼對岸，他應該是第一次看到，並強調公立學校教師兼任學校行政職，屬於法律上的公務員，但北一女中校長所發公文的措辭，已經違反我國憲法增修條文以及兩岸人民關係條例對於「大陸地區」的界定。

他強調，在兩岸互不承認的現狀之下，台灣人進出中國大陸，或中國大陸人進出台灣，都是持旅行「簽注」而非「簽證」，北一女中校長卻跳出來為賴清德「新兩國論」背書，主動承認對岸，「但對岸仍不承認中華民國呀！豈不有失對等與尊嚴」？

何志勇還說，記得當初賴總統提出「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的言論，事後美國AIT處長谷立言一再公開提醒，「兩岸要維持現狀」 ，賴總統於是噤口，如今美國總統川普上台後，賴總統又故態復萌，繼續提「新兩國論」，以為川普「1.0」拒絕的事，「2.0」會買單，在美「中」關係和緩、川習要見「喬事情」之際，恐怕只是一廂情願。

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