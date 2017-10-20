〈台北都會〉建物老舊新屋少 基市府將「整容」

2017-10-20

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市屋齡十年以下的新住宅，不到全市住宅數一成，老舊城市加上長年陰雨，連蔡英文總統都說「過去每次去基隆都覺得是灰濛濛、髒髒的」。基隆市長林右昌表示，已要求都市發展處研擬都市景觀配套，從都市設計的美學角度，對都市景觀與建築物進行規範。

屋齡10年以下僅7%

根據「內政部不動產資訊平台」統計，基隆市現有住宅十六萬三千餘棟，平均屋齡二十九．二年，其中六成屋齡在二十年到四十年之間，十年以下新屋一萬一千餘棟，僅佔七％。

基隆開發早，民眾看到七○年代的老照片，直呼三十年都沒變，建築物老舊雜亂沒整頓，城市灰暗有礙市容觀瞻，近年停泊基隆港的郵輪愈來愈多，外籍遊客對台灣的第一印象觀感不佳。

林右昌表示，像基隆這樣有山、有海與港口的城市不多，法國、西班牙官員到基隆參訪時，都不約而同讚嘆，表示有著絕佳視野與景觀的基隆，在歐洲一定是最棒的住宅區。

擬訂景觀自治條例調控建物

林右昌說，未來新建的城際轉運站、郵輪旅客中心等新建物，色彩、材質除了採取高品質的規劃設計，也要符合基隆在地特色的美學要求，接下來還會訂定「景觀自治條例」，劃定重要的歷史景觀區域，從都市設計角度針對都市景觀與建築物進行調控，在條例中增加獎勵措施。