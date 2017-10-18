〈南部〉永康部分地區 20日起停水23小時

2017-10-18

華二路下水道管線遷移中

〔記者王俊忠、吳俊鋒／台南報導〕自來水公司第六區管理處，配合南市水利局永康區中華二路CF幹線雨水下水道工程，進行管線遷移停水施工，停水時間為十月廿日上午九時至廿一日上午八時止，停水時間計廿三小時，但若遇豪雨或發佈颱風警報，本次施工停水取消。

一萬七千四百九十九戶受影響

水公司六區處表示，此次停水用戶數約一萬七千四百九十九戶，除停水區域外，其餘地區正常供水，惟於復水時管線末端、大樓及地勢較高地區供水會有些延遲。

停水影響區域計列如下，停水區域：一、永康區中山南路銜接中山東路、南工街等以南；二、勝利街一巷銜接勝利街、小東路四二三巷、小東路等以北；三、柴頭港溪以東；四、忠孝路以西。影響永康區範圍有安康里（中山南路以南包含新興街、康福新村）、六合、勝利、五王、三合、中興、成功、中華等里。

水公司考量工程進度施作及民眾通行安全，工地周邊會執行交通管制，請用路人配合改道並注意交通安全。停水期間，請用戶留意及儘早儲水備用，並關閉抽水機電源，也勿將接用水龍頭的橡皮管浸入容器水中，以免發生虹吸作用污染飲用水。用戶洽詢有免付費服務電話一九一○；六區處永康服務所電話二三二五七一四；查詢網站http://www.water.gov.tw。

遷移挖斷瓦斯管線 已恢復

自來水公司昨天先行展開管線遷移作業，卻不慎挖斷瓦斯管線，造成氣體噴出，還動員消防隊射水警戒；水公司第六區管理處副處長黃義誠強調，現場處理後，已恢復施工，原訂廿日停水、復水的期程不變。黃義誠指出，由於水利局將施作雨水下水道箱涵，原自來水管線需做遷移，進場前已會同台電、瓦斯公司等單位探勘，沒想到怪手還是不小心挖斷直徑八公分的瓦斯管線，引發小插曲。