〈南部〉逾30年老屋重建方案 11月底前公告

2017-10-14

〔記者王榮祥／高雄報導〕內政部今年八月發布「都市危險及老舊建築物加速重建條例」方案（簡稱危老重建條例），鼓勵屋齡卅年以上、符合資格的老屋申請改建；高市都市發展局長李怡德昨表示，內部正積極研擬作業辦法，預定十一月底前可公告。

高市府統計，全市屋齡卅年以上老屋約十七萬五千餘棟、佔四十五％，廿至卅年建築則有九．五萬棟、佔全市廿四％。

全市約17萬5千餘棟

危老重建條例除給予原有房屋耐震能力評估補助，也提供後續容積獎勵、稅負減免等配套，容積獎勵部分只要全體地主同意提出重建計畫，可申請最高十五％原建築容積、或四十％基準容積的重建獎勵。

條例施行五年內申請者，除重建期間地價稅免徵，重建後地價稅及房屋稅減半徵收兩年；建物所有權人為自然人者，重建後若不移轉，房屋稅減半徵收期間可再延長十年。

享容積獎勵 減免稅等

高市議員邱俊憲昨在都市計畫委員會質詢時指出，危老重建條例母法已出爐，市府應儘速公告具體作業辦法，讓有需要的屋主參考、申請。

邱俊憲引述內政部統計，全台到去年底共有八四四萬間住宅，卅年以上的超過三八○萬間，高雄市卅年以上老屋有十七萬五千餘棟，他強調人老、房屋也會老，老屋數量將持續增多，市府應儘早因應。

都發局長李怡德說明，危老重建條例出爐後，局裡已積極研擬作業辦法，包括應準備文件、格式、申請流程與審查程序等，目前已大致完備，預計十一月底前正式公告。

李怡德表示，危老建築條例出爐後，市府陸續接到詢問電話，但數量不多，公布作業辦法後，應會有更多屋主探詢。

此外，美濃大地震後，高雄共受理三四八八件老屋健檢，其中二五六件有安全疑慮，將優先鼓勵更新改建。