〈中部〉彰化台灣好行 新增2路線今上路

2017-10-14

清水岩線 高鐵彰化站通往社頭

〔記者顏宏駿／田中報導〕彰化「台灣好行」從今日起新增「清水岩線」與「彰南快線」路線，昨天在高鐵彰化站舉行開通典禮，配合高鐵快捷巴士，目前共五條路線串聯彰化市區、鹿港、員林、田尾、田中、社頭、北斗、溪州與埤頭等地區。

這五條線分別為高鐵台中站到鹿港的「綠線（鹿港線）」，鹿港到王功、芳苑的「藍線（鹿港芳苑線）」，原本高鐵彰化站通往員林再到鹿港的快捷巴士為「紅線（原六路公車）」，而今天上路的高鐵彰化站通往社頭清水岩寺的「橘線（清水岩線）」、高鐵彰化站通往溪州公園的「棕線（彰南快線）」。

彰南快線 主要通北斗埤頭溪州

彰化縣副縣長林明裕表示，新上路的「清水岩線」主要通往社頭，而「彰南快線」主要通往北斗、埤頭及溪州。目前五條路線中，起站在彰化的共有四條，彰南這兩條線構成兩個圓環，看起來像是「兩星」，與彰北兩條線的「兩線」合稱為「兩線雙星」。

交通部觀光局長周永暉表示，台鐵田中車站與高鐵彰化車站之間，必須有交通路線來做聯絡，觀光局責無旁貸要全力協助，將路線建置起來，並希望將觀光產業包括旅館業、旅行業、遊樂區業及在地觀光工廠等作結合，打造彰化深度生態旅遊。

而在「清水岩線」方面，沿途分別停靠八個站，彰南快線停靠十二個站，清水岩線行經清水之森（清水岩溫泉露營區）、清水岩寺、福井鐵道文物館、新和春醬油廠以及襪仔王觀光工廠；彰南快線則行經田中貓村、北斗老街、田尾公路花園、愛玩色創意館、冰粽發明館、台灣穀堡、以及溪州公園。

若是民眾要搭乘，可以上網查詢班次時間表，「台灣好行」網址：https://chbustravel.kktix.cc/events/freecard