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    國民黨籍前屏東市長林亞蒓夫婦涉貪入獄 另涉8罪獲輕判、無罪定讞

    國民黨籍前屏東市長林亞蒓。（資料照）

    國民黨籍前屏東市長林亞蒓。（資料照）

    2024/08/15 11:14

    〔記者楊國文／台北報導〕國民黨籍前屏東市長林亞蒓，被控和夫婿藍俊良利用協會申請經費，共向縣府請領959萬元社團補助款，屏東地院依貪污治罪條例將兩人各判刑16年，高雄高分院更二審各改判7年10月，經最高法院審理後，將其中8罪撤銷發回，其餘234罪則駁回確定，2人均入獄服刑，更三審今年4月審結該8罪，將林女改判無罪、藍依偽造文書罪判刑9月，經上訴後，最高法院判決駁回定讞。

    據了解，屏東縣政府歷年都有編列預算經費，以便補助民間團體業務運作之用，並分為「活動費用」、「設備費用」、「道路建設」等，按年度給予每位縣議員補助款200萬元的建議權。

    檢方調查，藍俊良（原名陳俊良）為屏東市親子文化協會、新世紀婦女協會等五個單位實際負責人，利用其妻林亞蒓擔任縣議員期間，涉嫌偽造單據申請補助款，並在她護航下，在2006年至2013年間，總計向縣府請領社團補助款共959萬元。檢方偵查後，依貪瀆罪將藍男和林亞蒓起訴。

    屏東地院2018年將藍男、林亞蒓各重判16年。上訴後，高雄高分院考量藍已繳回959萬元犯罪所得，將藍改判8年6月、林亞蒓7年10月，更一審及更二審將兩人各改判為7年10月。

    上訴後，最高法院將其中8罪撤銷，其餘犯行則駁回確定，但未定合併應執行刑，藍男夫婦已入獄服刑；更三審今年4月就該8罪宣判，認定林亞蒓罪證不足，判決無罪，藍則僅觸犯偽造文書，合併應執行刑9月，可易科罰金27萬元。全案經最高法院駁回上訴確定。

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