〈南部〉172線拓寬 地方盼保留安溪國小老樹

2017-10-12

〔記者王涵平／後壁報導〕市道一七二線拓寬工程，安溪國小校園老樹恐遭移除，地方耆老昨日齊聚為老樹請命，希望保留老樹規劃為休憩空間，也成為社區與一七二線的重要特色。

計畫拓寬為20米4線道

一七二線安溪寮段目前為二線道，在每年國際蘭展期間經常壅塞，造成地方與遊客不便，機車等大小車輛爭道也險象環生，地方爭取拓寬，市府計畫拓寬為廿米四線道，已初步完成規劃並召開第一次說明會。

民國卅年畢業的校友、九旬吳振義與前長安里長郭再添、林銘基、林振文等地方耆老昨日齊聚安溪國小，關心道路拓寬計畫中位於校園內老樹未來命運。

百年老樹緊鄰拓寬線邊緣

曾任長安社區發展協會理事長的林振文表示，市道一七二線安溪國小路段，校園內有幾棵百年老樹緊鄰拓寬線邊緣（約○．八公尺），一棵大花紫薇已被噴漆註記，沿著道路的一百公尺內計有四棵，分別為二棵桃花心木、一棵大花紫薇、一棵芒果樹。如往校園拓寬十公尺，四棵老樹位址應已靠近慢車道處。

安溪國小總務主任李錦峰也到場關心，皆為校友的地方耆老表示，從小看著幾棵老樹長大，老樹也連結了校友的情感，雖然道路拓寬對地方交通有幫助，但建議規劃單位也能注意保留老樹生長空間。

林振文表示，校園緊靠拓寬道路處除了四棵近百年老樹，還有樹齡較少的十餘棵羊蹄甲，建議可規劃該處成為一七二線一處休憩與特色的場所，結合安溪國小內日式建築、舊辦公室、已故畫家施金輝設計的「百年樹人」雕塑。李錦峰表示校方樂觀其成，也會協助地方爭取。

有民眾認為，柳營太康綠隧當年道路拓寬時也保留全線芒果老樹，成為地方特色與重要景點，他山之石，或可參考相關作法，將道路拓寬對綠樹的衝擊降至最低。