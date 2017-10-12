〈台北都會〉男足創佳績 前國腳陳信安：訓練場太少

2017-10-12

選手只能在河濱或學校練習

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台灣男子足球隊在二○一九年亞洲盃資格賽，逆轉擊敗巴林；八月世界大學運動會，足球門票售出八成，顯示台灣足球發展潛力。擁有亞洲足球聯盟Ｓ級教練證的前國腳陳信安出新書，分享足球員養成的教育觀念，陳信安點出台灣足球發展問題，表示訓練場地不足，球員只能在河濱或學校練習，無法像國外職業俱樂部能有系統性培訓球員。

前天二○一九亞洲盃足球資格賽最終輪，台灣上演逆轉秀，以二：一奇蹟般擊退勁敵巴林，振奮國人，昨天出席著作新書發表會的陳信安直呼，比賽很精彩，整場比賽傳導轉換、吊球防守或防守時的進攻，表現比以前好很多，減少對手進攻機會。

但他直言，長遠來看這也只是一場比賽，如何持續下去比較重要，這有許多面向要顧及，包括基礎發展、教練培訓等。陳指出，目前各縣市建置一、兩處比賽場地，提供選手練習的訓練場地只能在河濱或學校練習。

陳信安說，例如國外足球職業俱樂部有專屬自家的訓練場地、自家球員，有一套完整系統，球員養成容易且專業，但台灣在這部分相當缺乏。因此他開辦足球學校未來發展，以職業俱樂部為架構，希望符合亞足聯執照規範，參加更多亞洲比賽。

世大運八月風光落幕，在北部留下十座足球場，北市體育局指出，其中北市有兩座世大運人工草皮足球場，位於市立大學天母校區與迎風公園，迎風公園足球場將作為專業足球訓練。

市府：世大運增10球場 盼促進足球發展

現身力挺的市府秘書長蘇麗瓊說，世大運足球票務衝出八成，台灣足球人口比想像多，整個環境須來自於是否能成功扎根，像陳教練這樣投入兒童足球很重要，而這次世大運增加十座足球場，盼透過場域擴充促進足球發展。

音樂科技學院基金會董事長倪重華也到場站台表示，他兩個孩子跟陳教練踢了八年的球，一直在輸球，今年才開始贏球，他認為好的教練是要能引導球員，在輸球中累積經驗，思考成長。