〈中部〉布袋、澎湖海運夯 明年再增1船

2017-10-12

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕嘉義縣與澎湖縣之間的藍色公路（布袋港往返馬公港）客運量今年再創新高，總旅運人次五十四萬二千餘人，比去年高出四萬餘人，有業者看好布澎航線商機，明年將增一艘生力軍，客輪總數達到八艘。

今年逾54萬人次 再創新高

布澎客運航季每年三月底到十月初，一般都在國慶日後停航，今年航季船班二千三百五十四艘次、旅客人數五十四萬二千一百七十二人，都比去年的二千○八十四艘次、五十萬○三百九十六人來得高；國慶四天連假，出港五千九百五十二人次、返港六千五百九十七人次，合計一萬兩千五百四十九人次，滿載旅客返港，為今年航季劃下完美句號。

台灣港務公司高雄港務分公司布袋管理處長王貞雄表示，布澎航線是台灣本島與澎湖之間距離最近的航線，如風平浪靜，航程六、七十分鐘，成了民眾前往澎湖旅遊的首選，旅客人次不斷成長，去年突破五十萬人次大關，今年再增四萬餘人。

王貞雄說，布澎航線現有七艘客輪營運，載客量最高為「滿天星二號」四百○七人，七艘合計可搭載人數二千餘人，但旺季一票難求，為紓解人潮，最高紀錄曾一艘客輪一天出港三次，早上七點就加開，由於業者看好布澎航線前景，「太吉之星」公司已申請明年增加一艘客輪，屆時若天公作美，旺季假日不要碰到颱風攪局，運量可望跨越六十萬人次門檻。

布袋鎮長陳鳳梅表示，布袋觀光休憩條件愈來愈好，如高跟鞋教堂景點、港區夜間光雕等，希望前往澎湖的旅客可以增加布袋的遊程，體驗布袋之美，讓布袋找回昔日「小上海」的光環。