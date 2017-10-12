〈中部〉空品差做好防護 今午後可望改善

2017-10-12

〔記者蔡淑媛／台中報導〕中部這兩天天氣穩定，但風場微弱，加上西半部高溫日照強，大氣擴散條件差，昨天台中市十六個AQI空品測站有十四個非橘即紅，指標污染物為PM2.5。環保局建議減少外出，並做好防護。

雙十國慶連假，中部因風場較強，加上工廠休息，在秋冬空污季中，難得出現好空氣，但九日晚間因風向轉為微弱東風、東北風，大氣擴散條件不佳，空氣品質開始惡化，昨天凌晨，空品測站一片紅紅橘橘。到了七時，空品測站已有五處轉為紅害等級（對所有族群不健康）、九處橘色警戒（對敏感族群不健康），僅霧峰、烏日測站呈黃色普通燈號，市府啟動二級空污預警應變措施。

昨天有網友在PTT以「台中盆地空氣全面紫爆中」為標題，並PO出「空氣盒子」顯示部分地區紫爆的空品地圖，引起熱議。環保局指出，「空氣盒子」以PM2.5為指標顯示，超出七十一每立方公尺微克為紫色，可做為參考，但仍要以測站為標準。目前以全國統一的AQI做顯示（偵測值包括PM2.5、臭氧、二氧化硫等），當天在東大和大肚站的確測出PM2.5超出七十一每立方公尺微克。

環保局指出，一旦有六個測站以上測出PM2.5超出七十一每立方公尺微克，會通知台中火力發電廠降載，目前仍未達標，但已啟動應變措施，加強稽查不當空污排放及空污防制設備操作狀況，並聯絡大型工地，加強道路洗掃作業，抑制揚塵，也在制高點巡查，加強稽查露天燃燒行為，教育局也通知各級學校配合空品狀況調整戶外作息。

環保局預測這波空污將持續至今日（十二日）中午過後，隨著風力變強而改善，但空污季中，還是提醒民眾隨時做好自我防護，尤其空品不良易發生於清晨及夜間，應多加留意並隨時注意空品狀況，敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者，宜避免在戶外長時間活動，必要時應戴上口罩。