〈南部〉連假第2天 台南國道南北車潮未歇

2017-10-09

〔記者吳俊鋒、劉婉君／台南報導〕昨天是國慶日連續假期第二天，台南各地路況大致良好，但國道在尖峰時段仍湧現出遊車潮，尤其中山高的永康至仁德之間，還一度定點不動。

昨天一早，各地原本很順暢，不過近午時，中山高永康、大灣、仁德等路段，南北雙向車流突然湧入，駕駛被迫放慢速度，甚至還會定點不動，淪為另類國道停車場，嚴重堵塞。

有民眾認為，不少人將親友間的秋節同樂延至這次國慶連假，前晚進行「補烤」活動，昨天早上睡飽後再出遊，才會在近午時車流突然湧現。

高速公路局南區交控中心指出，純粹是車多，每逢假日，上午十到十二點與下午四到六點，都屬於尖峰時段，壅塞的機率很高。

交控中心提到，永康、大灣、仁德等處，因距離都會區較近，上下國道的車流量比較多，容易塞住，建議民眾出門前多查詢路況，先規劃好動線，才能確保順暢。

除中山高外，國道三號關廟交流道前也一度湧現車流，造成台八十六線西向東回堵，歸仁警方動員疏導。歸仁警分局交通組長張世儒提醒，每逢假日傍晚，會與上午不同，將變為反向壅塞，是下關廟交流道的車輛回堵，民眾要小心駕駛。

由於旅遊人潮湧入台南，代理市長李孟諺昨天上午到孔廟、林百貨等市區熱門景點視察周邊交通狀況，要求交通局與警察局加強聯繫，確保連假期間交通順暢。

交通局長林炎成表示，因應國慶連假期間市區觀光需求，重要古蹟觀光熱點，如孔廟、林百貨、赤嵌樓、文化中心等，透過多相交通號誌確立人車分流，同時運用交通即時監控系統，彈性調整紅綠燈通行時間，降低道路壅塞狀況。