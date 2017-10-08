〈南部〉南迴湧車潮 多良高架橋最快20公里

2017-10-08

〔記者王秀亭／台東報導〕昨天是國慶四天連假首日，加上國慶焰火今年首度移師台東，南迴公路北上車道從昨天上午十一時起湧現車潮，尤其是多良高架橋北端道路由兩線縮減為一線，車多路小的情況下，車流綿延五公里，車輛走走停停，時速最快僅二十公里，直到入夜，車潮才逐漸紓緩。台東縣警局預估國慶當天有數萬「賞焰」人潮，避免影響縣內治安及交通，昨凌晨起持續執行擴大臨檢及取締酒駕勤務。

道路縮減 車陣綿延5公里

大武警分局表示，南迴公路北上車道從昨天上午九時起車輛就明顯增多，上午十一時起至下午五時車潮不減反增，因多數路段都已拓寬，平均時速都能維持在五、六十公里左右，但唯獨多良高架橋北端進入金崙村路段，道路縮減成一線道，為維持交通秩序，在車道縮減處設置管制點，採兩車道輪流放行，車陣因而綿延五公里。

大武警分局指出，這次國慶連假經南迴公路到台東的遊覽車輛較其他連假增加，車流過了金崙村後，回堵情況就稍獲改善，而多良高架橋的車潮也在入夜後，逐漸紓緩，預估今天車潮會較昨天緩和，仍呼籲民眾，在多良橋上的車輛請勿任意轉換車道，以免發生危險。

因應國慶連假，台東警方也動員縣內台東、成功、大武及關山等四個分局現有警力，做最佳的調配及運作，縣警局表示，國慶焰火帶來的人潮，也對縣內治安及交通帶來嚴峻考驗，在國慶焰火活動前，治安上會以優勢警力執行「擴大臨檢」，以掃除槍、毒等危害治安的源頭；交通上則持續實施交通稽查及取締酒駕勤務，維護用路人安全及重要交通路段的順暢，盼讓國慶焰火活動能夠順利圓滿落幕。