〈北部〉中路、經國重劃區售地 進帳23億

2017-10-05

〔記者謝武雄／桃園報導〕市府地政局標售中路、經國重劃區抵費地結果出爐，經國重劃區內的十五個標案僅水汴頭一三○號地標出，脫標率六．七％，而中路重劃區的十個標案有六個標出，脫標率達六十％；成交金額最高的是中路三段一九二號土地，成交金額五．八六億元，每坪單價六十二．七萬元，溢價十五％，總計此次標售市府可進帳廿三．○七億元。

經國重劃區僅住宅區一案標出

經國重劃區內商業區有五個標案，每坪底價從八十五萬元到九十六．五萬元不等，面積最小的水汴頭五號地，面積二八四坪、底價二．四二億元，最大的是水汴頭卅二、卅七號地，面積達一三二三坪、底價十二．七億元，由於單價過高，買氣趨於保守，五個標案全部流標。

經國重劃區住宅區標案，雖然每坪單價介於四十九．六萬元到五十一．三萬元間，與中路差不多，但因面積過小，標案面積最大的只有一一○坪，最小的僅卅八坪，結果只有面積最大的水汴頭一三○號地以總價五七八○萬元，換算每坪單價五十二．五萬元標出。總計經國重劃區的十五個標案，僅一個標出，脫標率六．七％。

中路重劃區面積較大六案標出

反觀中路重劃區方面，由於平均面積較大，十個標案有六個標出，脫標率達六十％，成交金額最高的是中路三段一九二號地，總面積九三四．二坪、成交金額五．八六億元，每坪單價六十二．七萬元，溢價十五％；其次是中路三段二百號地，成交金額五．六八億元，每坪單價五十八．一萬元，溢價六．五％。