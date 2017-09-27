〈台北都會〉無柱式公共自行車管理 新北自治條例草案通過

2017-09-27

〔記者賴筱桐／新北報導〕共享運具盛行，今年五月起oBike在新北市大量投車，引發違規停車、佔用路邊停車格爭議。新北市政府市政會議昨通過「無柱式公共自行車營運管理自治條例」草案，規範業者須申請營運許可、繳交權利金及保證金、不得收取押金、自備停車場等，全案將送市議會審議。但oBike認為，事前未與業者溝通，合法門檻嚴苛，阻礙綠能運具發展。

新北市長朱立倫表示，支持共享經濟與綠色運輸發展，但必須有效管理，廠商不能將內部營運成本外部化，造成社會負擔。

oBike質疑 此條例擺明針對他們

oBike總經理王妍婷質疑，自治條例擺明是「oBike條款」，草案內容與中央法規牴觸，交通部未規範自行車租賃業須申請營業執照，地方政府卻片面要求申請營運許可，未說明審查標準，增加業者營運成本及風險。他表示，台北市雖有相同規定，但事先和業者協調；此外，他對於禁止業者收取押金不合理，oBike公司須承擔使用者違規責任，若不收取押金，恐衍生消費爭議，求償無門。

交通局指草案共27條 規範業者

交通局局長王聲威指出，草案共廿七條，規範廠商營運前須申請許可，繳交權利金及保證金，在停車需求飽和的區域，應自備停車場，交通局將協助在道路範圍或公有土地設置專用區，該專用區僅供廠商自行車停放，其餘地方允許一般自行車停放；此外，廠商不得向租借者收取押金，並應主動巡查，移置不堪使用或不當停放的自行車。

oBike對新北法規 表示窒礙難行

王妍婷也提到，台北市制定自治條例給予公告期，蒐集業者意見，召開公聽會，新北市政府未考慮商業營運模式，合法門檻嚴苛，法規窒礙難行，造成業者極大損失，盼議會審議時多方考量，並表示在法令公布前，暫時不會在新北市投放車輛。

市議員李坤城表示，oBike因管理不當，衍生違規停車和隨意丟棄車輛亂象，市民得承擔後果，他贊成訂自治條例規範，但依現行草案，「將變成另一個YouBike系統」，違背隨借隨停宗旨，便利性打折扣。

新北市「無柱式公共自行車營運管理自治條例」草案，昨天市政會議通過，將於本週送市議會審議，通過後再送行政院備查公告實施，已營運的廠商，須在法令公告後一個月內，向市府交通局申請營運許可，違者最重開罰十萬元。