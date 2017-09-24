〈北部〉東方美人茶賽惹議 竹縣擬改繳裸茶

2017-09-24

擬調整施行逾30年繳茶方式

〔記者廖雪茹／竹縣報導〕新竹縣東方美人茶（膨風茶）優良茶比賽七月已落幕，卻因一起頭等獎茶樣的品質疑雲引發爭議，縣調查站接獲檢舉已展開調查。縣府農業處表示，為化解疑慮，擬調整施行逾三十年的繳茶方式，請參賽茶農繳交未經任何包裝的「裸茶」接受抽樣，爭取在十二月冬茶賽首度試辦。

民眾質疑得獎茶 縣調站偵查

這起疑雲是因為有民眾品茗頭等獎茶，發現茶樣粗糙、口感無此水準，氣得向農會反映，輪辦茶賽的北埔和峨眉兩鄉農會總幹事莊烘岡、郭素玉，找來兩鄉茶葉班班長和該名得獎茶農，當場拆封同批保存在北埔農會的茶樣。

莊、郭都表示，因品茶屬專業領域，農會無法推斷該茶樣的品質；但得獎茶農當場致電買茶的老顧客，對方回應「茶品質很好，沒有問題」。

不過，北埔茶葉班班長彭國賢認為，茶樣確實落差極大，「沒有得獎的水準」。此消息傳開後引發揣測聲浪，繳茶過程被質疑是否出了問題？縣調站已約談相關人士，但以偵查不公開為由，不對外說明此案。農政單位商討後，研判可能有茶樣不均勻的情形，決定嘗試改革茶賽制度。

縣府農業處長邱世昌表示，東方美人茶（膨風茶）優良茶比賽，過去都是茶農報名後，向主辦單位領取比賽專用內袋及茶罐，自行包裝後繳茶，再經抽取茶樣進行評鑑；縣府為使繳茶過程更加公開透明，研擬推動繳裸茶制度，入選（得獎）茶樣再統一包裝封籤，淘汰則退回裸茶。

10月開籌備會 冬茶賽試辦新制

邱世昌說，東方美人茶的茶葉採自一心二葉，成茶為條索狀，精緻而脆弱，賽程中的取樣、包裝技術及人力需求等相關流程，較一般球型茶更須小心、費時。

例如：繳茶抽樣的環境、茶樣怎麼抽、怎麼裝袋、怎麼縮短包裝時程、茶罐是否加大、繳茶天數及費用等，都須謹慎重新盤點，以強化公信力，同時維護茶樣的最佳品質。農業處預計十月中召開冬茶籌備會，將努力溝通，克服瓶頸試辦繳裸茶新制。