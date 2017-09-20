〈南部〉輕軌一階26日通車 2站與捷運交會

2017-09-20

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府昨證實，已收到交通部核發的高雄輕軌第一階段C12至C14站營運許可，預定九月廿六日通車典禮後，輕軌一階十四站將全線通車。

高雄環狀輕軌分兩階段施工，第一階段C1至C14站全長八．七公里，前年十月先由C1至C4通車試營運，接著C4至C8（去年六月）、C8至C12（今年六月）陸續通車，最後一段C12至C14上週完成履勘，交通局昨證實，營運許可已到手。

輕軌一階路線通過哈瑪星、駁二、漢神商圈、高市圖總館（三多商圈）、高雄展覽館、集盒貨櫃文創、台鋁、夢時代、原民故事館等高雄指標景點，堪稱亞洲新灣區交通動脈。

全線通車後與高雄捷運有兩站交會，分別為C14哈瑪星站與高捷橘線O1西子灣站、C3前鎮之星站與高捷紅線R6凱旋站，可望建構捷運、輕軌的第一個路網，對大高雄觀光與交通動能也達到加乘效益。

適逢生態交通全球盛典將於十月在哈瑪星登場，輕軌一階順利趕上，並將擔綱盛典主角之一。

上午七點至晚上十點運行

捷運局表示，盛典期間，輕軌運行方案仍照平常機制，上午七點至晚上十點、每班次間隔十五分鐘，若人潮過多，可視情況加密班距。

輕軌一階前十二站通車時，日均運量平日約一萬五千至一萬八千，假日約兩萬至兩萬兩千人次。