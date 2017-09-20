〈南部〉屏東眷村園區開發慢 審計處緊盯

2017-09-20

建議結合台灣燈會

〔記者李立法／屏東報導〕屏東市眷村文化園區計劃推動至今已歷時七年，僅青島街及康定路等局部餐飲區營運，審計單位認為文創項目貧乏、園區開發效率緩慢，建議屏東縣政府檢討招商模式，趁著舉辦二○一九台灣燈會的機會，加快腳步，發揮觀光效能；縣府表示，修復歷史建築急不得，將盯緊進度與品質，打造多元文創聚落。

審計單位指出，屏東縣政府陸續投入勝利、崇仁眷村歷史建築調查、綠美化等工程經費已超過四千六百萬元，未來還要斥資一億一千二百多萬元修復歷史建築，今年二月另獲文化部補助「屏東飛行故事再造歷史場域計劃」四億八千五百多萬元，開發金額可觀，民眾對眷村文化園區前景寄予厚望。

但該開發案推動已歷時七年，僅零星建物開放營運，且多半是餐飲店，周邊歷史景點零散，未能有效串連，缺乏吸引客源駐足的誘因，開發效率與管控機制有待提升。審計單位建議縣府導入民間參與機制，活化園區創意元素，結合後年登場的台灣燈會，帶動整體觀光。

縣府：顧品質不求快

縣府發言人黃建嘉指出，屏東眷村文化園區是全國碩果僅存的「將軍眷村」，面積大且完整，具保存價值的歷史建築超過七十棟，是非常難得的文化資產，但歷史建築修復有一定的程序及工法，急不得，若時間與品質難以兼顧，縣府寧願堅守品質。

黃建嘉說，軍方在清空眷區及移撥作業上耗掉不少時間，對於園區開發進度，縣府比誰都急，一定會盯緊廠商掌握進度，除保留眷村建築及美食文化，未來也將引進書店、旅宿及文創產業，活絡園區的文化遊憩機能。