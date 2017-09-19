〈南部〉120年前天氣圖 氣象局揭密

2017-09-19

〔記者王俊忠／台南報導〕台灣第一筆官方氣象紀錄起於何時？第一張天氣圖與現今天氣圖有何差異？中央氣象局回顧台灣有系統的氣象作業肇始於一八九六年，迄今歷經一百二十年，在發展過程累積許多珍貴文物與記要。為永續傳承，氣象局在該局南區氣象中心建置「中央氣象局歷史展示」，十八日起對外展示。

展示五大主題

氣象局表示，此歷史展示區共分五大主題，「氣象時光廊道」記述氣象業務發展的重要里程碑，及氣象行政體系在時光巨輪中的更迭；「為地球寫日記」呈現由地面到高空、到海洋與對地殼變動的觀測類別演進，及觀測方法以人工到儀器再到遙測的進步歷程。

「預知天機」提供綜覽天氣圖的演進，及探索早期旗幟、燈號在氣象訊息傳遞中扮演何種角色？一百二十年來，劇烈天氣及大規模地震讓人膽戰心驚；「守護台灣」單元透過颱風警報與地震預警的發展歷程，娓娓訴說防災故事；其中作業的進步與創新，歷任首長功不可沒，在「風雲人物」專區細數點滴。

展示並陳列日治時期規劃五處測候所的公文書、台灣官方第一筆氣象觀測紀錄（一八九六年八月十一日）、第一張天氣圖（一八九七年一月一日）、第一具官方百年黃銅天文望遠鏡及早期暴風信號柱、天氣預報旗幟等珍貴史料。

採團體預約制

南區氣象中心課長陳家琦表示，此歷史展示區目前採團體預約制，適合十五歲以上民眾參觀，廿五人內為宜，可至氣象局網頁「南區氣象服務／參觀預約線上申請」預約，或以電話（3459218）洽詢相關訊息。