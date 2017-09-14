〈台北都會〉世大運狂勝牌 獎勵金70萬元

2017-09-14

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台灣隊在今年世大運狂掃九十面獎牌，台北市選手有十六人，勇奪十六金、五銀、六銅，以羽球項目占最多，北市體育局依照北市獎勵金發給辦法，獲金牌一面的選手最高可獲頒四萬五千元，總計將發出七十萬元獎金。

體育局透露，以往世大運得獎選手，市府都予公開表揚，今年世大運北市選手表現歷年最好，目前雖未接到市府高層指示，但依例應會予以表揚。

依「台北市績優運動選手與教練及學校或體育團體獎勵金發給辦法」，發放對象為設籍北市一年以上且獲國光獎章者，獎勵金比照國光獎章同等級獎助金百分之五發放。

體育局競技運動科長袁守方指出，按照現行「國光獎章獎勵」規定，世大運金牌選手每人可領九十萬元，因此，北市世大運金牌選手奪下一面就可獲頒獎金四萬五千元、兩面九萬元，以此類推，銀牌選手則是兩萬兩千五百元、銅牌為一萬一二五○元。

北市籍奪牌選手共十六名，共拿下廿七面獎牌，以羽球項目最多，包括男子單打金牌王子維、混合團體金牌許仁豪、女子雙打金牌吳玓蓉等六人、獲得十面金牌。

其他奪牌選手還有滑輪溜冰金牌宋青陽、高茂傑，田徑張芷瑄、曹純玉獲銅牌，高爾夫侯雨桑兩面銀牌、俞俊安兩面銅牌，還有網球混合雙打謝政鵬銅牌、桌球女子團體林珈芝銅牌、跆拳道男子團體品勢張惟傑銀牌、射箭男子團體反曲弓鄧宇成銀牌，以及撞球柯秉中、柯秉逸、許睿安、魏子茜金牌。

袁守方說，放眼各縣市大學奪牌數，就讀北市大的世大運選手排名第二，僅次於國立體大學。