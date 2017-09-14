〈中部〉（嘉義） 金秋竹崎芒花翻舞 小火車過鐵橋

2017-09-14

〔記者曾迺強／嘉義報導〕時序漸入秋，正是甜根子草白浪翻飛時刻，嘉義地區牛稠溪、八掌溪流域都能欣賞銀白色花序隨風舞動，是吸引遊客、攝影愛好者的焦點。

牛稠溪畔甜根子草 銀海白浪

竹崎鄉牛稠溪畔甜根子草翩然搖曳，翻騰的花海顯得壯觀，竹崎親水公園的行千吊橋、弘景橋及鄉道嘉一二○線松竹橋，都是欣賞美景的好地點。

竹崎公所行政室員工、鐵道迷賴國華建議，觀賞甜根子花海時機，以夕陽餘暉親炙隨風舞動的花海景象最美，若要拍攝阿里山森林鐵路小火車行駛鐵橋搭配橋下銀白花海景致，可於平日下午三點四十分（假日增開下午四點十分、四點四十分班次）列車進入竹崎站前，站在弘景橋與林鐵第十三號鐵橋間北側堤岸，等待列車經過捕捉美景。

八掌溪沿岸 也有賞菅芒秘境

嘉義市軍輝橋東側河濱運動公園、西側的行嘉吊橋、嘉義縣鹿草鄉與台南市後壁區交界的八掌二橋、水上鄉南靖村的台糖五分車舊鐵橋等八掌溪沿線河床，也有大片甜根子草盛開，舊鐵橋更在Google地圖上被網友標示「菅芒花秘境」，吸引不少攝影家前往。

嘉義大學園藝學系教授蔡智賢說，甜根子草耐濕又耐旱，常生長在河床石礫上，花序潔白有絲狀毛，陽光照射呈現銀白光澤，生長區域也常夾雜「開卡蘆」、「蘆葦」等植物，都通稱「菅芒」，能防止河川地裸露與能抑制溪床揚塵，花期至年底，民眾可把握時機遊賞。