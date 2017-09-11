〈南部〉高師大、高應大 今起計程車共乘

2017-09-11

交局推動反應佳 加碼新路線

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市校園計程車共乘計畫上路後，參與院校周遭的汽機車肇事率下降四十一％；高市交通局在新學期加碼新路線，且首度嘗試由兩所大學在內的跨校區域性共乘模式，讓師生有更多交通運具選擇。

交通局從民國一○四年初推出校園計程車共乘計畫，陸續有義守大學、正修科大、樹德科大、輔英科大參與，今年九月將推出第五條路線，且是結合高雄師大與高雄應用科大（簡稱高應大），首度嘗試區域型共乘模式。

騎乘汽機車肇事次數 減4成

交通局統計，去年大專院校騎乘汽機車肇事次數八一九一件，與前年一三八四六件相較，大幅減少四十一％；至去年底止，校園共乘累計服務超過一萬四千人次。

交通局長陳勁甫表示，校園計程車共乘計畫推出後，參與學校反應很熱絡，基於前四條路線都在較偏遠校區，這回特地選擇市區裡的大專院校合作，並首次嘗試跨校區域性共乘模式。

首度市區跨校際 校方宣傳

陳勁甫說明，新路線由高雄師大發車至高雄應用科大，再依學生需求分駛不同目的地，同時提供兩校學生往返不同校區及跨校修課的交通接駁，不僅省時舒適、也更安全。他透露，共乘熱點越多、越具經濟規模，不僅學生搭乘意願高，司機投入意願也高。

交通局指出，新路線（第五條）將於九月十一日（今日）上路，校方已製作傳單在校內宣傳，下一個目標為楠梓區，包括高雄海洋科大、高雄大學、高雄第一科大等校區。

目前高師大及高應大、輔英科大等兩條路線由台灣大車隊營運，義守大學、正修科大、樹德科大等三路線由中華衛星大車隊營運，申訴專線2226816。