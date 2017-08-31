〈中部〉宣傳老人運動會 千歲團打鼓玩變裝

2017-08-31

〔記者陳建志／烏日報導〕永信社會福利基金會為鼓勵失能長者走出戶外參與社會活動，十月將在烏日舉辦全國老人福利機構運動會，昨天廿位年齡加起來超過一千六百歲，來自彰化及台中老人養護中心的阿公阿嬤，在高鐵台中站大廳打太鼓，並打扮成「美國隊長」的造型做健康操，替運動會宣傳熱身，吸引旅客駐足圍觀拍照，為千歲團加油打氣。

永信基金會執行長趙明明表示，為了鼓勵失能長者走出戶外參與社會活動，已經連續三年舉辦全國老人福利機構運動會，十月廿五日將繼續在烏日舉辦老人運動會。

昨天廿位來自台中松柏園老人養護中心和彰化老人養護中心，年齡加起來超過一千六百歲，最高齡更已九十四歲的長輩，接力在高鐵台中站快閃表演為運動會熱身。

來自松柏園老人養護中心的十位長輩，隨著現場音樂聲，動作整齊劃一的打著太鼓，其中罹患腦血管疾病，右側手腳沒力的錦琴奶奶，剛開始只是為了讓手腳早日恢復加入太鼓隊，每天起床後就自主練習一小時，得知要到高鐵站表演，不但自己加緊練習，還義務指導其他長輩正確的打鼓節奏，昨天現場長輩完美演出，展現苦練多時的成果。

另外，來自彰化老人養護中心的十位長輩，在養護中心社工帶領下，打扮成「美國隊長」走秀，長輩發揮巧思廢物再利用，前後耗時一個月利用尿布紙箱製作盾牌，還以鋁箔紙拼貼製作T恤，並製作頭套和面具，昨天十位長輩因行動不便坐在輪椅上，但以美國隊長的造型走秀打長壽健康操，展現無窮的活力。