〈台北都會〉北捷南北向新路線不延伸文山 議員反對

〔記者黃建豪／台北報導〕台北捷運營運廿一年來，現已有五條路線，未來除增設四條新路線外，另研擬再規劃一條貫穿東區南北向的新路線，三月曾預告將從內湖、南港區，延伸至信義區與文山區，然因文山區人口密集度不足，捷運工程局昨稱考慮只延伸至信義區。但藍綠議員皆持反對看法，議員阮昭雄強調，捷運路線規劃不能只單純考慮行政區人口。議員徐弘庭也砲轟，若無法延伸至文山區就沒有意義。捷運局主秘王偉則緩頰稱，新路線還在可行性評估階段，文山區仍在評估範圍內。
原規劃內湖、南港接信義、文山
捷運局指出，隨著台北都市發展東移、內科交通壅塞等現象，加上柯市府即將啟動東區門戶計畫，重點發展內湖區、南港區，為此，捷運局盼規劃一條以松山站或劍南路站為基點，往北連接內湖、南港，往南接通信義區、文山區的新捷運路線，目前仍在民意蒐集階段，正舉辦「尋找台北捷徑」活動，盼獲民眾反饋。
人口密度不足 可能捨棄進文山
按照捷運局最初構想，東區南北向新路線，將從捷運劍南路站行經信義計畫區連接到文山區。但捷運局正工程司鄭安良指出，新路線規劃是因為多年來不斷有民眾建議，但連通文湖線不是唯一選項，也可能南北向沿線設置新站點，由松山站往北接通內科，往南至市府站、永春站、象山站都是評估站點，但最南可能只到信義區，因為再往南的文山區住宅並不密集，主要視民眾需求為主。
阮昭雄：文山景點多 有助發展
阮昭雄則認為，現行捷運線並未連通信義區與文山區，現行只能開車走信義快速道路到市區，但塞車頻繁，過去也曾討論過輕軌等方案，若以捷運連通，對文山區會更有幫助。阮還說，文山區還有動物園、景美商圈和貓空等景點，這些休閒交通運輸的連結對發展很重要， 從這層面來看，北市府蓋捷運不該只考慮行政區人口問題。
徐弘庭：路網環狀連接 才有效益
徐弘庭也說，捷運路線規劃會牽動北市未來二、三十年的發展，捷運路網是綜合效益，若路網無法環狀連接，效果無法發揮，更會失去意義，就看市長柯文哲蓋新路線，是單純要解決內科交通問題，還是顧及整體路網的健全。
王偉強調，新路線還在做可行性評估，是否成形還不知道，未來還有中央審查、用地取得以及環境影響評估等程序要走，連設計規劃或動工都還早，內科連通文山區仍是評估選項。