〈北部〉桐花公園收門票 審計室：犧牲公益

2017-08-29

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府為活化七大場館，去年十一月將銅鑼鄉的「桐花公園客家大院」標租委外，雙方簽約九年，苗栗縣政府每年可收取二百零九萬餘元租金及門票收入回饋；但苗栗縣審計室確認為，桐花公園委外經營後，民眾須花費二百元才能入園遊覽，似有逐小利而犧牲公益的情形。

苗縣府農業處副處長陳樹義指出，客家大院桐花公園在尚未標租委外前，收入僅賴收費停車場一年約四百萬元進帳，但整個園區單是植栽、清潔維護就須支出一千多萬元，根本入不敷出。

標租委外 縣府：可年省逾千萬

陳樹義說，尤其苗縣府財政窘困，對業務單位是沈重的壓力，如今期望透過標租委外，不僅活化園區經營，苗縣府每年還可收取二百零九萬餘元租金及門票收入回饋，一來一往，等同苗縣府一年省了一千多萬元。

相對的，得標業者為了維護園區環境、維持營運，採收取門票，業者對於苗栗縣民提供全票一百元的優惠，非苗栗縣民全票起初為二百元，也調降為一百五十元。

「門票價格接受與否，因人而異！」陳樹義說，現今有多齣連續劇在貓貍影城取景拍攝，對於追星族而言，門票收費，應都不是問題。

陳樹義說，桐花公園是七大場館中，順利委外的場館，也減輕苗縣府財政負擔，對於審計室的審核意見，他回應「見仁見智」。

桐花公園客家大院位於銅鑼鄉，面積約十三公頃，園內有百年台灣燈會的主燈「玉兔」、森林步道、荷花生態池，環境宜人；園區栽種近二千株油桐樹，每年四、五月間桐花盛開，吸引民眾欣賞「五月雪」浪漫美景。

桐花公園原本免費開放參觀，因苗縣府財政窘困，連同客家圓樓等場館，前年七月一日起收取停車費，採計次收費，小客車每輛五十元、遊覽車每輛一百元，但停車收費也無法支應營運開銷，尋求廠商ＯＴ（營運、移轉，即政府投資興建，委由民間機構營運，期滿歸還政府），由金騰國際傳播公司得標，承租九年，轉型打造為「貓貍影城」。