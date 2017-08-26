〈北部〉龍潭運動公園水質淨化工程 年底發包

2017-08-26

明年施工 工期10個月

〔記者李容萍／龍潭報導〕環保局為改善龍潭大池水質，除規劃上游污染源削減、底泥污染清除等整治方法，擇定龍潭運動公園設置礫間水質淨化工程，總工程費五千六百萬，預計今年底發包、明年進場施工，工期預估十個月，市長鄭文燦昨天前往視察表示，此工程完成後，除了能改善老街溪的水質，更能提升龍潭大池的換水率。

環保局局長沈志修指出，礫間接觸曝氣氧化工法為技術成熟的現地處理方式，國內實際應用經驗超過十年，全台計有卅場成功案例，目前桃園市已完成的老街溪新勢公園礫間接觸曝氣設施及員樹林礫間淨化工程，運作至今成效良好；尚在施工中的南崁溪朝陽公園礫間水質淨化工程，是不需添加藥劑的生態工法，對自然環境友善，能實踐環境永續的理念。

可改善龍潭大池水質

鄭文燦說，龍潭大池因日常生活和觀光遊憩所導致的污染逐年增加，再加上源頭野溪入流量不足、農耕過程所造成排水污染匯入等因素，導致水質嚴重優養化，為改善大池的水質，環保局多管齊下，一來改善老街溪上游水質，經處理後的放流水引水注入龍潭大池，也能提升大池換水率，這也是整治策略重要的一環。

其次，老街溪現況水質以美都麗橋測站上游污染較嚴重，河川污染指標常屬中度污染，該河段水質主要受龍潭市區生活污水影響，其中又以四方林排水為主要污染來源；在龍潭地區污水下水道尚未興建接管前，預計透過礫間現地處理工程，提前截流四方林排水每日約二五○○噸的水量，並利用公園地下處理設施，將下游美都麗橋測站平均水質由中度污染改善至輕度污染，同時將處理後的乾淨水源引入龍潭大池，以減緩優養化情形。

沈志修也說，礫間設施具有水質淨化的效果，更能帶動環境教育，成為鄰近地區學子的環教場地，此工程完工後，將完全復原公園草坪及槌球場，預計增設座椅、看板、公布欄等里民回饋設施，讓公園環境更友善、便民。