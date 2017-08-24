〈北部〉中山高銅鑼交流道東延段 命名「銅鑼灣大道」

2017-08-24

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府辦理中山高速公路銅鑼交流道東延段新闢道路工程，可望如期於十月完工，未來將串連銅鑼科學園區及銅鑼、中興工業區交通；地方也於前天完成新闢道路命名，以舊地名取之「銅鑼灣大道」，象徵這條繼往開來的康莊大道將引領地方產業升級、觀光發展。

預計11月初啟用

銅鑼鄉公所前天邀集村長、代表及地方人士商討路名，有人提出以銅鑼舊地名的「銅鑼灣」，取「銅鑼灣大道」；或以地方媽祖信仰廟宇「明星堂」，取「明星大道」；也有人認為新道路跨越自強路，可取「自立」，成為「自立自強」。

另有人考量銅鑼是客家庄，可取「客家大道」；甚至有人建議台中逢甲夜市名號響亮，建議「逢甲大道」，討論熱烈。經舉手表決，「銅鑼灣大道」獲最高票，公所已將結論送交戶政事務所辦理後續作業。

鄉長謝其全說，「銅鑼灣」是銅鑼鄉舊名，新路名取「銅鑼灣大道」，也象徵一條繼往開來的康莊大道，引領地方產業升級、觀光發展。

中山高銅鑼交流道在一○一年十一月通車，銜接銅鑼科學園區聯絡道，聯絡道西側並設匝道連接省道台十三線、銅鑼外環道，但因為聯絡道東側路段即東延段涉及都市計畫與農業用地變更使用，未及配合開闢。

但地方主要聚落位於交流道東側，居民要上國道，得穿越苗卅八之一線的樟樹平交道，從外環道上，車流也容易在平交道回堵、壅塞。而銅鑼工業區也位於東側，大型運輸車輛更得往南繞行到台十三線、外環道路口，十分不便。

多年來，地方期盼有東側引道，就近提供銅鑼市區、銅鑼工業區等車輛上、下銅鑼交流道，或進入銅鑼科學園區。苗縣府在立委陳超明協助爭取下，獲交通部核定納入「生活圈道路系統建設計畫」補助辦理，去年三月中旬動工。

縣府工務處表示，此工程總經費五．一九億元，用地費一．○三億元，道路寬約廿三公尺、全長一一四五公尺，西起銅鑼交流道東側，東至新興路；目前主體工項、道路標線已完工，將於廿八日與高速公路工程局會勘，討論銜接國道系統的交通號誌、標線、指示牌等作業，再待驗收，預計十月底、十一月初啟用。