〈南部〉天鴿遇大潮 屏東108抽水機防淹

2017-08-22

屏東山區估雨量達500毫米

〔記者陳彥廷／屏東報導〕輕度颱風「天鴿」預計今天中午中心將掠過屏東鵝鑾鼻南方，預計影響到傍晚，估計會為屏東山區帶來三到五百毫米雨量，由於今天適逢大潮，恆春氣象站提醒低漥地區居民慎防倒灌。

恆春氣象站主任薛全義表示，天鴿暴風圈約在今天清晨五點接觸到台灣，預計會為恆春半島和屏東山區帶來三到五百毫米雨量，約中午中心點最接近台灣。

薛全義指出，天鴿因為中心不會接觸陸地，預計台灣很快就會離開暴風圈範圍，今天適逢大潮，雖然只是輕颱掠過但仍不能輕忽，呼籲沿海居民提早作好準備。

屏東縣政府在易淹水區預佈一○八部移動式抽水機，並預備六千餘防汛塊及三千餘沙包，縣長潘孟安昨天下午也趕到林邊等沿海鄉鎮視察防颱措施。

佳冬海埔淹水牆已畫上七月底尼莎和海棠的淹水高度，周姓居民無奈嘆，這幾年原本還盼治水有效，但像海埔庄這種地層下陷區域，只要大潮就會淹水，更別說颱風，「只是淹高或低」。

林邊鄉上月底颱風大淹水，居民心有餘悸，昨天部分居民已開始架設防水閘門。鑑於上次淹水，國軍則直接派遣兩棲突擊車進駐，阿兵哥並到溪邊裝填沙包。

墾丁多處遊樂區已封閉

墾丁國家公園的龍磐、南仁山及小灣等區域，在發布海上颱風警報時就已關閉；林務局的雙流、墾丁森林遊樂區及林後四林平地森林園區全部休園；北大武國家步道等十四條轄管步道全數已封閉，並暫停受理檜谷山莊山屋申請。