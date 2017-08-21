〈南部〉朝隆宮外牆 塗鴨創造回憶

2017-08-21

〔記者陳彥廷／屏東報導〕東港朝隆宮外牆悄悄被塗上塗鴨，朝隆宮董事長郭廷周表示，和屏東縣政府合作提供外牆讓青年學子有地方獻藝，為老街及老廟賦予新氣象。

近三百年歷史的東港朝隆宮主祀「蝦米媽」媽祖，是東港鎮信仰中心之一，朝隆宮在隔壁空地打造香客停車場，但牆壁卻相對單調。縣府社會處與街頭塗鴉團隊D.P.C.的負責人「烏有」合作進行「心理教育塗鴨」，將朝隆宮外牆塗出與在地連結的稻田、魚、瓶中船圖案，並在櫻花樹下描繪媽祖形象，為地方學子們創造「共同」的回憶，激勵他們勇於實現生命渴望。