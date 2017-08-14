〈南部〉全國第一座 平地衛生所設洗腎中心

2017-08-14

〔記者蘇福男／六龜報導〕六龜區衛生所開張長達三十五年，建築、設施老舊不堪，市府編列四千萬元預算原地重建，並擴大規模，由衛福部經費協助全國第一座平地衛生所闢設洗腎中心，昨熱鬧落成啟用。

六龜首創 擴大規模落成啟用

原六龜衛生所興建於民國七十年，由於建物面積僅百餘平方公尺，空間狹窄且設施老舊，尤其八年前歷經莫拉克風災和甲仙大地震重創後，老舊建物主體結構嚴重受損，市府因此編列四千萬元預算，原地重建地上三樓、樓地板面積三百六十坪的新建大樓。

歷經一年多的施工，新建六龜區衛生所提前完工，昨由市長陳菊、衛福部次長何啟功、立委邱議瑩和議長康裕成等人剪綵啟用。

陳菊表示，六龜區人口約一萬三千多人，六十五歲以上老年人口二千多人，六龜衛生所一年服務多達二萬三千多人次，因此扮演著地方居民醫療照顧重要角色，除原有家醫科、高雄榮總支援眼科門診、牙醫師公會支援牙科門診外，另將新闢洗腎中心和復健科門診。

她說，每次颱風來襲前，市府擔心山區居民生命安危，進行撤離安置，往往一番好意卻惹來民怨，洗腎中心啟用後，未來六龜、甲仙、桃源等地洗腎病患可就近安置。

何啟功則表示，新建六龜區衛生所擁有多項第一，包括國健署補助近千萬元經費購置洗腎設施，將是全國第一座設有洗腎中心的平地衛生所，整合性和功能性最強的衛生所，此外，工程執行成效為公共品質優等，證明公家興建的建築品質也能第一。

永久屋集會所 轉型日照中心

〔記者蘇福男／高雄報導〕由永久屋多功能集會所轉型設置的六龜區日間照顧中心，昨天熱鬧開張，在地長輩也能在熟悉的環境安養老年。

六龜日照中心為高雄第二十處日照中心，運用莫拉克風災後重建閒置的永久屋多功能集會所轉型設置，由怡仁護理之家營運，兩層樓設有多功能活動空間、復健區及設備齊全的獨立式廚房，提供日照中心及社區民眾供餐服務和交通車接送，目前可收托二十一名長輩。