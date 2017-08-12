〈北部〉歷史建築大溪分局長宿舍 變工藝交流館

2017-08-12

下月26日開幕 成策展交流場域

〔記者李容萍／大溪報導〕大溪木藝生態博物館（簡稱木博館）九月廿六日將開幕新館，這次整修再利用大溪警察宿舍群的「分局長宿舍」，原產權隸屬於大溪警分局，於二○一二年八月登錄為歷史建築，由於一直有歷屆分局長居住維護，是全區日治警察宿舍中保存最好也是面積較大的獨棟日式宿舍，變身木博館後命名為「工藝交流館」，定位為辦理「工藝沙龍」、「空間×品牌策展」等策展交流場域。

這棟緊鄰大溪警分局廳舍的「分局長宿舍」（原為大溪郡役所警察課課長官舍），以及大溪區公所後方的日式宿舍群，建於一九○一年日治時期，計有廿三戶大溪警察宿舍群，於二○一二年八月登錄為桃園市歷史建築，並於去年五月開始修復，已經完工。

內部空間 保留完整日式宿舍格局

木博館館長陳倩慧表示，「分局長宿舍」建築物外觀以原貌復原為主，內部空間配合再利用用途規劃、保留完整日式宿舍格局，室內空間木構造建築本體保留完整，依照「文化資產保存法」，使用現代工法修復，同時配合再利用使用需求，增加現代化設備及空間，像是廁所、空調設備、機械櫃、儲藏室等，相關門窗及拉門為仿舊新作，並恢復舊有的緣側，除了拆除後期加建磚造，庭園景觀保留原有植物，新增無障礙升降平台，增設展演交流空間，也保留日治時期的防空洞。

陳倩慧說，考量「分局長宿舍」於宿舍群中特殊位階及歷史性，將定位成「工藝沙龍」、「空間×品牌策展」等策展交流場域，命名為「工藝交流館」，九月廿六日的開館特展主題為漆工藝交流、傳習及生活漆器展。

木博館將邀請國際級工藝家至大溪傳習、交流，開設雕塑燈具班及沉金班，館舍展覽將生活漆器策展於日式生活空間，從踏入玄關、遇見能取漆的漆樹開始，行至客廳兼作坊空間，領會大溪「漆間」師傅為在地高檔家具塗裝天然漆的氣氛，續至起居室，感受從食器到花器等各式漆器融入生活日常的多方可能。