〈北部〉桃19號道路拓寬 大竹橋將封閉15天

2017-08-11

25日至9月8日 雙向封閉

〔記者謝武雄／蘆竹報導〕蘆竹區桃十九號道路（大竹路段）拓寬工程，廿五日凌晨零點起，至九月八日晚間十二點，將雙向封閉大竹橋，總計封橋十五天。

市府新建工程處呼籲用路人配合改道，改道路線如下：

一、原大竹路經大竹橋往大竹北路方向，請改於大竹國小前左轉至大新路接新生路（縣道一一○號）前往國道二號大竹交流道或大園方向，或改於大竹國小前右轉至南竹路五段接富國路往蘆竹、南崁方向。

二、原大竹北路經大竹橋往大竹路方向，請提前於高鐵橋下右轉南青路（台三十一線），經由國道二號大竹交流道旁新生路接往大竹路，或於高鐵橋下左轉南青路，經由富國路往桃園市區方向。

三、原蘆竹、南崁方向經大竹北路過大竹橋往大竹路方向，請提早改道富國路前往桃園市區方向。

四、行人及機踏車請改為通行原大竹橋下經高速公路涵洞便道。

新工處表示，自一○四年二月開工的「桃十九號道路拓寬工程」，工地位於蘆竹區大竹北路十五巷至大竹國小前，工程經費四．六四億元，目前舊大竹橋已拆除完成，現將進行新橋基礎橋台、橋樑橫移、道路交通及景觀照明等工程，預計十月即可完工。其中新橋為跨越國道二號的「單塔雙索面斜張橋」，工程使用國道不落墩設計，讓用路人視線更佳，並使用創新光雕手法，配合節慶營造橋樑景觀。