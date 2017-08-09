〈台北都會〉十二股圳步道「壞了了」 全面換塑木防腐

〔記者張安蕎／新北報導〕十二股圳步道是樹林居民散步聊天的好去處，但原木材質易吸水腐爛，步道多處破洞、損壞，許多民眾發生踩空意外，甚至有人受傷一度欲申請國賠，讓六位里長憂心不已，區公所每年均花逾兩百萬元維修，一再追加，修不勝修，警示用的三角錐遍布整條步道，市府決定大整修，汰換成塑木材質，盼重新打造出兼具美觀與安全的休憩景點。
早期是灌溉及排水設施的十二股圳，因社會變遷，目前只剩排放污水及雨水功能，民國九十九年市府開始在圳溝上方架設原木高台，讓大水溝變成木棧道，成為民眾閒話家常、散步休憩的絕佳空間，因廣受民眾好評，近年持續延伸長度，步道已有八一三公尺，橫跨樹德、樹興等六個里。
但原木材質易吸水，導致步道常損壞，甚至長出蕈類，樹興里長詹美玲表示，步道應該是放鬆心情的地方，卻讓許多人走起來心驚膽戰，像是有人鞋跟卡在木頭中，還有人整隻腳踩空，陷進凹洞中遭木頭擦傷的憾事。受傷者一度欲申請國賠，所幸公所再三慰問，才平息民眾怒火。
過去塑木價格較貴
樹林區公所工務課長張伯碩表示，最初使用原木材質，是因為符合生態景觀，且早期塑木較原木價格貴上許多，近年兩者價格趨平，於東昇里新設的一百多公尺木棧道，以塑木打造，使用年限較長，成效良好，此次預計撤換五五八公尺長的原木步道，範圍為保安街到大安路、大安路至啟智街。
爭取2400萬全面換新
此案引發藍綠議員關注，水利局、民政局、工務局、區公所曾會勘，研商多項改善方案，最終決定將斥資兩千四百萬元，把步道汰換成不易吸水的「塑木」材質，撤換面積達二五三五平方公尺（約七六七坪），預計今年年底動工，並將分階段施工，明年中完工。