〈北部〉電力可撐5天 復興防救災通訊平台啟用

2017-08-09

4處先上路 6處年底建置完成

〔記者李容萍／復興報導〕國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）與桃園市政府、五家行動通訊業者合作，在復興區建置十處防救災共構共站行動通訊平台，昨天舉行第一階段四處平台的啟用儀式，另六處平台年底也可建置完成，可確保偏鄉、高災害潛勢地區在重大災害發生時保持通訊暢通。

市長鄭文燦表示，為解決復興區在颱風時可能的電力中斷、行動電話基地台斷訊問題，市府與ＮＣＣ合作，結合中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、亞太電信及台灣之星等業者設置「防救災共構共站行動通訊平台」，通訊平台具有五天以上電力儲存功能的不斷電系統，颱風來襲時可確保通訊暢通，不會形成孤島，也確保後山救災指揮通訊暢通。

鄭文燦說，兩年前的蘇迪勒颱風、杜鵑颱風來襲，造成復興區十個里、五十三個部落電力中斷，基地台斷訊，無法與外界聯繫傳遞災情形同孤島，面對「部落重建」與「通訊正義」，市府與國家通訊傳播委員會合作，找出十處合適地點，協調電信業者以公有建築為優先，建置「防救災共構共站行動通訊平台」，並設置基地台不斷電系統。

鄭文燦指出，市府也在後山規劃興建「巴陵綜合行政中心」，當災害發生時，可以與災害應變中心連線，做第一線指揮，加速災害的搶救和復原，並推出智慧城市原鄉版，在教育、交通、醫療、旅遊等層面提供新服務，減少城鄉數位落差，居民也可以透過網路，行銷部落產品，改善生活、增加收入。