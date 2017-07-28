〈北部〉手機APP借還車 UCar年底上路

2017-07-28

借車程序與YouBike大致相同

〔記者謝武雄／桃園報導〕市府在全市建置一百三十個YouBike租賃單車的據點後，目前正規劃建置「UCar」系統，預計今年底上路，昨天邀請有意願投標的廠商展示電動車輛；市長鄭文燦表示，民眾未來可以透過手機APP借車、還車，借車程序與YouBike大致相同，提供民眾短程的綠能交通工具。

兩公司展示電動車 有意願建置

「路得寶」、「寶馳」公司昨天在市府廣場展示電動車，兩家廠商都有意願投入「UCar」系統，寶馳公司與納智捷合作推出電動車，有意在機場捷運沿線建立「UCar」系統；路得寶屬意在觀光景點建立「UCar」系統。

明日大溪橋頭停車場 開放試乘

鄭文燦表示，市府將於二十九日在大溪橋頭停車場，提供十二輛電動汽車讓民眾試乘，昨天出席的台北市副市長林欽榮也建議以甲地借、乙地還的方式，讓台北、桃園、新竹共同推動「UCar」系統。

昨天也示範「無人自駕車」，鄭文燦說，桃園市與台北市、新竹市合作，預計九月引進新加坡科技工程的無人自駕車，市府將利用農業博覽會場地、虎頭山物聯網創新基地做為無人自駕車的試驗場所，明年五月的農業博覽會，會場遊園車由無人自駕車取代，台北市規劃在公車專用道做測試場所，新竹市規劃在新竹科學園區與市內之間使用往返。

oBike進駐 須先解決違停問題

另外，無樁共享單車oBike引進台灣，已有十個縣市有oBike營運，但違停亂象也引發民怨，市府交通局副局長張新福表示，oBike屬於自行車租賃業，並非特許行業，沒有開放與否的問題，oBike進駐後可降低對YouBike的依賴，也可減少政府開銷，但前提是oBike必須先解決違停的問題，否則市府也會比照新北市，只要違停就拖吊。

交通局運輸規劃科代理科長林宗漢表示，交通局將整合單車停放空間，目前正盤點可運用的停車範圍，最快今年十月公告單車停放空間，未來oBike若進駐桃園市，必須遵守交通局擬訂的停車規範與空間。