〈北部〉環保人士指 藻礁保護著墨太少

2017-07-21

〔記者謝武雄／桃園報導〕市府環保局公布「桃園市海岸生態保護白皮書」，供各界下載、提供建言，「桃園海岸生態保育協會」理事長葉斯桂表示，白皮書對於藻礁的保護著墨太少，觀塘港是最早發現藻礁的地方卻隻字不提，他質疑白皮書是為了中油興建觀塘第三天然氣接收站而鋪路。

環局：保育不受影響

環保局局長沈志修回應說，白皮書是將桃園海岸情況忠實呈現，並確定桃園市未來的海洋政策，對於環團關心的藻礁保育、觀塘港興建第三天然氣接收站等議題，這些都要經過廣泛討論，與白皮書公布無關，更不會因為白皮書公布而有所影響。

葉斯桂表示，在觀塘港開發第三天然氣接收站是最壞的選擇，從地形來看，觀音、新屋地區是突出岬角的迎風面，再加上東北季風，一年有好幾個月都是強風，觀塘的海域根本不適合發展為永久港；觀塘港也有突堤效應，導致淤沙、海岸流失等問題，至今沒有解決方案，評估報告只要求加強清淤，這是治標、沒有治本，問題依舊。

他認為，未來觀塘港的進出口都會經過藻礁地區，這對藻礁的傷害很大，藻礁是桃園特有的珍貴生態，桃園人要好好珍惜，白皮書對藻礁應該有更多、更深入的著墨，讓民眾更支持保護藻礁，不要讓人覺得似乎是為了特定開發案來鋪路。

沈志修說，公布白皮書初稿是為了蒐集民眾、專家學者意見，也委託中央大學團隊進行為期一年的生態調查，並針對結果提出保育對策，期間也開過很多座談會，會再廣納各方意見，讓桃園海洋政策更完整。