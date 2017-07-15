〈北部〉後龍過港隧道改造 重現百年風華

2017-07-15

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣後龍鎮好望角風景休憩區內，有三座舊海線鐵路隧道「過港隧道」，後龍鎮公所向中央爭取兩千萬元經費，改造周邊環境，並在隧道內裝置七彩燈飾，讓舊隧道重現光彩，尤其炎炎夏日，漫步隧道中涼風徐徐，讓後龍好望角又多了一處夏日踏青的新景點。

向中央爭取2千萬 重新修繕

日治時期，日人為了南北運輸，闢建海線鐵道，穿越後龍鎮過港淺丘，形成一號、二號、三號等三個隧道，一號隧道長二百七十九公尺、二號隧道長一百六十二公尺、三號隧道長五十六公尺。

過港隧道內壁全以紅磚砌成，磚塊層層疊砌，形成一道優美的馬蹄鐵弧形；據考究，開鑿之時，未用樑柱支撐，全運用圓拱力學原理興建，大正十一年（民國十一年）通車後啟用。

苗縣府104年登錄為歷史建築

民國五十九年，縱貫線開始進行全線電氣化工程，海線鐵道路線也有所修正；民國六十二年，這三座舊隧道功成身退，走入歷史，縣府也於一○四年將過港隧道登錄為歷史建築。

過去，隧道缺乏燈光照明，使得遊客卻步，鎮公所向交通部觀光局爭取二千萬元經費，整理沿線步道、景觀台、休憩涼亭等設施，並在一號、二號隧道內，建置七彩燈飾扶手，讓擁有百年歷史的過港舊隧道群，重現光彩。

燈飾扶手的燈光，暈照在隧道內紅磚壁面，讓隧道宛如絢麗的魔幻走廊；公所表示，採燈飾扶手，不僅保護隧道壁面，也將隧道頂穹為火車燃煤燻黑的痕跡，完整保留。

結合好望角、貝化石層等成新景點

公所表示，長度較短的三號隧道，將朝隧道商店、隧道餐廳等方向規劃，讓造訪遊客，可以歇歇腳；鎮長朱秋隆說，公所也結合鄰近好望角、過港貝化石層等，向縣府文化觀光局申請核定為縣級風景特定區，並與林務局達成初步共識，有償撥用一．七公頃國有地，待變更為遊憩用地後，可進行停車場、公廁、遊客中心等，吸引更多遊客造訪後龍。