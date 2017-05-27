| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 用手機看新聞 看對「時辰」很重要！
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉立鴕鳥蛋、陸上划龍舟 端午金促迷

2017-05-27

〔記者楊金城、吳俊鋒／台南報導〕不是端午也能立蛋、陸上划龍舟，學甲頑皮世界野生動物園今天起端午節連假四天舉辦立鴕鳥蛋大賽，讓遊客試手氣；六甲南元農場首次推出陸上龍舟競賽、搶救屈原大作戰、夜間也有音樂會表演。好玩又有知識性，了解端午節的由來。

另炎夏深受歡迎的台南市政府虎頭埤風景區親子滑水道，將在二十七日正式開放，園方推出促銷方案，端午連續假期這四天，帶小孩一同暢遊的，父母享半價優惠，搶攻觀光商機，虎頭埤同時也整合南一六八線的特色產業，推薦美食、伴手禮行程，觀光之外，還可以順道採購。

頑皮世界董事長徐崇雄說，民俗傳言在端午節當天將蛋立起來的人，會有一整年的好運氣。如何讓一顆比雞蛋大近三十倍的鴕鳥蛋站立起來，需要找到立蛋平衡點和一雙巧手，好玩又有趣，這項立鴕鳥蛋趣味競賽在連假四天的每天中午十二點採現場報名，分成人組及兒童組，每組第一位立蛋最快的遊客可獲贈紀念品，其他參賽者也有小禮物，通通有獎。

南元農場首次推出的陸上龍舟競賽，連假四天的每天上午九點到下午四點在青青大草原登場，二至三位遊客就能組隊參加，玩法是抬起充氣的龍舟從起點出發奪旗後，折返原點，總計約六十公尺長，當天最快前三名有獎。抬著充氣龍舟競速，趣味十足。

也是首次舉行的搶救屈原大作戰，有導覽員介紹端午節由來之外，遊客只要現場打卡拍照上傳農場臉書粉絲專頁，可獲得魚飼料免費體驗南元「餓」魚餵食秀，象徵餵飽魚，不要去吃屈原。

廣告
  • 抬著充氣龍舟競速，陸上划龍舟有趣。（記者楊金城攝）

    抬著充氣龍舟競速，陸上划龍舟有趣。（記者楊金城攝）

  • 如何讓一顆比雞蛋大近三十倍的鴕鳥蛋站立起來，好玩又有趣。（記者楊金城攝）

    如何讓一顆比雞蛋大近三十倍的鴕鳥蛋站立起來，好玩又有趣。（記者楊金城攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
高雄引進無人小巴 10月可試乘

下月七日 在駁二進行測試高雄市導入無人駕駛小巴，昨天抵台，在台大亮相靜態展示，預計六月七日在高雄上線測試，十月在哈瑪星的生態交通全球盛典開放…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台灣成亞洲同婚平權先驅
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
涮嘴滷肉✧可樂雞翅
甜湯✧水蜜桃杏仁
好清爽✧筊白筍糕
香蕉有分這麼多種？
轉寄

標題：〈南部〉立鴕鳥蛋、陸上划龍舟 端午金促迷


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月27日‧星期六‧丁酉年五月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.