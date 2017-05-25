| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
南市榮光教會凌晨惡火 子傷父命危 PR 用手機看新聞 看對「時辰」很重要！
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉沒抽中公幼…非營利幼兒園 6.1起登記招生

2017-05-25

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市公立幼兒園昨起進行第一階段抽籤，幾家歡樂幾家愁，但台北市教育局表示，非營利幼兒園積極增班設園，今年十八間非營利幼兒園釋出六三八個缺額，六月一日起登記招生，不限報名園數，家長可以一次登記數家幼兒園，錄取率會比公幼高。

非營利幼兒園特點是品質比照公幼，每月收費大約八千元，公幼收費每月四七九七元、私幼每月動輒數萬元，學費介於公、私幼之間，因此擠不進公幼的家長，不少人選擇將孩子送到非營利幼兒園就讀。

教育局官員指出，今年有十八間非營利幼兒園將在六月一日招生，釋出六三八個名額，報名方式採登記，若超過招收員額則進行抽籤，少於的話則免辦抽籤。

官員說，去年非營利幼兒園釋出六一八個名額，幾乎全招滿，也代表非營利頗受家長青睞，今年起持續增園，讓招生人數變多，由於公幼只能在學區登記報名一所幼兒園，非營利並無此限制，因此錄取率相當高。

廣告
  • 北市非營利幼兒園於6月1日起招生，圖為北市濱江非營利幼兒園上課的情形。（記者蔡亞樺攝）

    北市非營利幼兒園於6月1日起招生，圖為北市濱江非營利幼兒園上課的情形。（記者蔡亞樺攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
《台北》無人小巴 最快8月試跑公車專用道

副市長︰可降低一例一休衝擊為推動智慧城市，北市副市長林欽榮昨開記者會宣布，市政會議五月十六日通過「智慧城市產業場域實驗試辦計畫」，北市府將與…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台灣成亞洲同婚平權先驅
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧客家油雞
好清爽✧竹筍香菇粥
涼拌小菜✧青木瓜絲
真假蜂蜜怎麼分？
轉寄

標題：〈台北都會〉沒抽中公幼…非營利幼兒園 6.1起登記招生


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月25日‧星期四‧丁酉年四月卅
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.