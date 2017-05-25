〈台北都會〉沒抽中公幼…非營利幼兒園 6.1起登記招生
2017-05-25
〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市公立幼兒園昨起進行第一階段抽籤，幾家歡樂幾家愁，但台北市教育局表示，非營利幼兒園積極增班設園，今年十八間非營利幼兒園釋出六三八個缺額，六月一日起登記招生，不限報名園數，家長可以一次登記數家幼兒園，錄取率會比公幼高。
非營利幼兒園特點是品質比照公幼，每月收費大約八千元，公幼收費每月四七九七元、私幼每月動輒數萬元，學費介於公、私幼之間，因此擠不進公幼的家長，不少人選擇將孩子送到非營利幼兒園就讀。
教育局官員指出，今年有十八間非營利幼兒園將在六月一日招生，釋出六三八個名額，報名方式採登記，若超過招收員額則進行抽籤，少於的話則免辦抽籤。
官員說，去年非營利幼兒園釋出六一八個名額，幾乎全招滿，也代表非營利頗受家長青睞，今年起持續增園，讓招生人數變多，由於公幼只能在學區登記報名一所幼兒園，非營利並無此限制，因此錄取率相當高。
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