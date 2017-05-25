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〈北部〉苗栗鄉道解編、縮短 地方批亂來

2017-05-25

檢討新闢路網 縣府指誤會

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣政府近來聯繫地方鄉鎮市公所，表示有意將部分鄉道解編或縮短，引發各公所反彈，認為縣府因財政狀況不佳，不想再負擔養護經費，打算將養護鄉道的責任，轉移給地方鄉鎮市公所，將財政壓力轉嫁給地方；苗栗市長邱炳坤甚至痛批「無能也不能亂來」。

縣府工務處指出，解編、縮短部分鄉道並非是要將養護壓力轉移給地方鄉鎮市公所，主要是近來苗栗縣有新闢道路，縣府要將路網檢討後，送交給公路總局更新資料，「大家可能是誤會了」。

養護之責 苗市：應給付補助

邱炳坤認為，鄉道養護之責是縣府，但都由鄉鎮市公所代為管理，但每年鄉道養護都靠縣府給的一百五十萬元經費，預算本就不足，如今又要解編部分鄉道，根本就是把財政壓力轉移到地方，而縣府多的稅收收入，也不會發給鄉鎮市公所，他要求縣府應該把該給地方的補助費都「清楚給付」。

竹南鎮長康世明表示，竹南鎮多為都市計畫區道路，且竹南鎮財政還算充裕，鎮公所可以自行負擔，不過此舉恐將影響財政較差，及道路常需要養護的偏僻鄉鎮。

「讓鄉公所很為難啦！」南庄鄉長賴盛為表示，南庄鄉地處山區，道路常出現崩塌、落石坍方及邊坡水溝堵塞等各種情形，除了縣府補助的經費，鄉公所都要自掏腰包，如今縣府有意將部分鄉道解編或縮短，將讓鄉公所政財負擔加劇。

大湖鄉公所則表示，目前大湖鄉的養護經費都要自己掏錢，縣府補助已經不夠，未來可能會讓公所更頭痛。獅潭鄉長謝春梅則認為茲事體大，會與縣府溝通，找出共識解決。

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  • 苗栗鄉道解編、縮短，地方政府批「轉移財政負擔」，圖為苗62縣發生落石、路面不通狀況。（記者蔡政珉翻攝）

    苗栗鄉道解編、縮短，地方政府批「轉移財政負擔」，圖為苗62縣發生落石、路面不通狀況。（記者蔡政珉翻攝）

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