〈南部〉衛所主任7年級生 鄉親診就問結婚沒

2017-05-24

〔記者羅欣貞／屏東報導〕「衛生所主任年紀很大」是許多人的刻板印象，不過屏東縣近兩年連續來了兩位七年級生主任，分別是七十四年次的里港鄉衛生所主任蔡昇瑋、七十六年次的麟洛鄉主任施泰銓，不但年輕又有型，引起不小騷動，鄉親看病先問他們「結婚了沒有？」可惜兩人都已「名草有主」。

卅歲的施泰銓三個月前到任，成為全縣卅三個衛生所中最年輕的主任，他畢業自國立陽明醫學大學，住在高雄市，每天通勤到麟洛鄉上班，他說，和銀髮長輩說台語溝通沒有問題，現在到客家庄服務，卻完全不懂客語，所以每天最忙的事除了看診，就是學客家話；遇有鄉親熱情問他「結婚沒有？」他會俏皮回答「單身以上，結婚未滿」。

卅二歲的蔡昇瑋是雲林人，畢業自高雄醫學大學，去年到里港鄉衛生所服務，剛上任時鄉親都驚呼「怎麼那麼年輕？」接著就說「那個誰家的女兒還沒嫁，幫你介紹好嗎？」蔡昇瑋趕快澄清「我結婚了啦！」無形間拉近醫病的距離。

蔡昇瑋和施泰銓都是公費生，他們說，到衛生所服務，可以在社區近距離接觸鄉親，衛生所三分之二以上患者都是老人家，能為他們服務，覺得非常榮幸，有些老農民還會送來自己種的蔬果。