| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉衛所主任7年級生 鄉親診就問結婚沒

2017-05-24

〔記者羅欣貞／屏東報導〕「衛生所主任年紀很大」是許多人的刻板印象，不過屏東縣近兩年連續來了兩位七年級生主任，分別是七十四年次的里港鄉衛生所主任蔡昇瑋、七十六年次的麟洛鄉主任施泰銓，不但年輕又有型，引起不小騷動，鄉親看病先問他們「結婚了沒有？」可惜兩人都已「名草有主」。

卅歲的施泰銓三個月前到任，成為全縣卅三個衛生所中最年輕的主任，他畢業自國立陽明醫學大學，住在高雄市，每天通勤到麟洛鄉上班，他說，和銀髮長輩說台語溝通沒有問題，現在到客家庄服務，卻完全不懂客語，所以每天最忙的事除了看診，就是學客家話；遇有鄉親熱情問他「結婚沒有？」他會俏皮回答「單身以上，結婚未滿」。

卅二歲的蔡昇瑋是雲林人，畢業自高雄醫學大學，去年到里港鄉衛生所服務，剛上任時鄉親都驚呼「怎麼那麼年輕？」接著就說「那個誰家的女兒還沒嫁，幫你介紹好嗎？」蔡昇瑋趕快澄清「我結婚了啦！」無形間拉近醫病的距離。

蔡昇瑋和施泰銓都是公費生，他們說，到衛生所服務，可以在社區近距離接觸鄉親，衛生所三分之二以上患者都是老人家，能為他們服務，覺得非常榮幸，有些老農民還會送來自己種的蔬果。

廣告
  • 衛生所主任年輕化，左起里港鄉衛生所主任蔡昇瑋、麟洛鄉主任施泰銓、六年級生鹽埔鄉主任陳欽。（記者羅欣貞攝）

    衛生所主任年輕化，左起里港鄉衛生所主任蔡昇瑋、麟洛鄉主任施泰銓、六年級生鹽埔鄉主任陳欽。（記者羅欣貞攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
石化業校園求才 實習年薪50萬元

國內石化人才出現斷層，上市公司中纖、三芳昨與輔英科大簽訂建教合作，保證實習年薪五十萬元。中纖總廠長林本儀直指，石化業給人負面形象，化工學生都…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧泰式打拋肉
古早味甜點✧蜜番薯
越式✧牛肉河粉
好喝綠豆湯怎麼煮？
轉寄

標題：〈南部〉衛所主任7年級生 鄉親診就問結婚沒


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月24日‧星期三‧丁酉年四月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.