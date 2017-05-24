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〈南部〉《全家六口僅他健全》以善良家人為榮 潘明皓獲總統教育獎

2017-05-24

記者黃明堂／專訪

台東高商學生潘明皓生長在特殊家庭，除了他，五個家人都是殘障者，但他不認為自己生長在逆境，他說，家人們很可愛，很善良，親恩滿溢，感覺很幸福。

潘明皓是今年總統教育獎得主，教務主任陳姿妤表示，明皓得知被學校推薦表揚時說：「這只是家人之間的愛，這樣也能被表揚喔？」這話讓她快掉下眼淚。

明皓的媽媽讀國中時認識煙酒毒都來的男人，她也染毒致精神及智能都出問題，生下明皓及弟弟後，男人跑了，媽媽回到娘家；明誥的外祖父肢障，外祖母中度智障，舅舅重度智障，弟弟也中度智障且不會說話，都領有殘障手冊。

潘明皓說，從小承受外界異樣眼光，其實，他享有的愛不比別人少。小時候是一跛一跛的外祖父牽著他上學，外婆推著破車撿破爛，家裡堆得像垃圾場，等著變賣換現金，撿別人丟棄的蔬果變成餐桌佳餚。他說，既不怕沒錢，也不會挨餓。

在他眼中，傻外婆不只能幹又勇敢。小時候跟著外婆撿破爛，他被一群孩子帶到無人角落嘲笑拳打腳踢，外婆扯破喉嚨發威嚇跑他們，阿嬤真是他最堅強的後盾。

努力考證照也樂助人

就讀東商觀光科，潘明皓在學業及証照上努力，也參加志工社，擔任副社長，除了校園服務，也到養護之家陪老人家，將從家人得到 的愛回饋給需要幫助的人。

潘明皓指出，不聰明的家人心地十分善良，有的不會說話，行為卻很窩心，每一位都豐富了他的生命，教會了他人生課題。

將投身軍旅擔起家計

很多同齡的青年對現狀及未來還一片茫然，明皓卻已有清楚藍圖。他計劃先從軍來擔起家計，考量到若讀軍校，在學期間只有月領一萬多元，決定七月直接投身志願役士兵，月領三萬多元，服役過程再進修朝軍官邁進。

他也打算從軍之餘就讀大學特教系，有朝一日當特教老師，把自己生活在特殊家庭的經驗，幫助需要幫助的孩子們。

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  • 台東高商學生潘明皓（中）獲總統教育獎，他卻說「這只是家人之間的愛，這樣也能被表揚喔？」讓教務主任陳姿妤（右）心疼得快掉下眼淚。（記者黃明堂攝）

    台東高商學生潘明皓（中）獲總統教育獎，他卻說「這只是家人之間的愛，這樣也能被表揚喔？」讓教務主任陳姿妤（右）心疼得快掉下眼淚。（記者黃明堂攝）

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