〈中部〉高山杜鵑花開延後 預估6月盛開
2017-05-24
合歡東峰步道 花季後才封閉
〔記者陳鳳麗、劉濱銓／南投報導〕受天候異常影響，玉山的高山杜鵑花況比往年差，合歡山的高山杜鵑則遲到，要到六月才會盛開，惟合歡東峰步道進行整修工程原訂平日封閉，假日才開放，民眾質疑聲不斷，東勢林管處從善如流，決定高山杜鵑花季結束後再封閉步道。
玉山國家公園的杜鵑花，目前開花的很少，即使有開花的也零零落落，花況不是很好。玉管處指出，目前在玉山主、北峰鞍部下八通關步道、排雲山莊往玉山圓峰步道，以及玉山往東峰步道最多，雖然近來梅雨為山區杜鵑帶來雨水滋潤，但可能是早先春雨不豐，以致今年杜鵑花綻放情況不如預期，也比往年同期還差。
玉管處也提醒山友，玉山杜鵑多生長在陡峭的岩石地形，登山賞花應要留意腳步與自身位置，避免邊走邊賞花而分心。
合歡山高山杜鵑今年也比往年遲開，去年中旬已盛開，今年至今未達最大值，前天上山的山友透露，合歡東峰的高山杜鵑只開了六成左右，預估六月上旬才會盛開，合歡尖山則不見花開。
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