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〈南部〉計次全改計時？交通局：周轉率逾8成才改

2017-05-23

〔記者葛祐豪／高雄報導〕有網友指高雄市路邊計次停車，大部分都將改為計時？交通局否認，並強調只有部分周轉率高的地區，由計次改為計時，統計全市計次的停車格，仍比計時的停車格多。

一名網友昨天在ＰＴＴ高雄版發文，指高市府日前通過決議，要讓大部分原本採用計次的公有路邊停車位，改成計時制。

該網友說，他從上週四出差四天，車子停在住家樓下，原本是計次的停車格，結果到昨天共被開了一二四五元停車單，這才發現從五月十八日起，停車格改成計時制，每半小時收費十五元。

該網友打電話到交通局詢問，得到的回答是四月廿六日開會通過，將計次調整為計時。

對此，交通局副局長張淑娟表示，該網友誤解，交通局只是針對路邊停車周轉率超過八十％的路段，將計次調整為計時，並無如外傳「全市大部分路邊計次停車，都改為計時」。

交通局並提出數據澄清，目前計次的路邊停車格，共有二一三四二個，數量仍多於計時的一五六○九個，至於計時停車格，以市區的商業區為主。

交通局表示，高雄市計次路邊停車格，每次收費卅元可停六小時，每天最高收費三次，換算每天最高支付九十元，收費不貴，也因此遭一些車主長期占用，例如該網友指稱的孟子路就是如此，所以改為計時停車格。

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